BDRs da Ericsson chegam a operar em alta de 12% após divulgação de resultados

A fabricante de telefones celulares Ericsson apresentou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 e superou as expectativas do mercado. Apoiada nas fortes vendas de equipamentos 5G e também na proibição de atuação da sua concorrente Huawei em vários países, a companhia sueca teve lucro de US$ 873,9 milhões no período. Com isso, os BDRs da empresa sueca tiveram alta de 11,79% por volta das 10h56 desta manhã, na bolsa de valores brasileira.

No acumulado do ano de 2020, o lucro da Ericsson foi de US $ 1,91 bilhão. Vale destacar que nos últimos 12 meses as ações da Ericsson tiveram alta de 40%. A empresa destacou em comunicado à agência Reuters que a competição em seu setor é sempre acirrada e “o truque é estar à frente da curva de custos”. Além de estar vendendo mais, a companhia sueca também tem ganhado mais a cada venda realizada.

“Praticamente todo o lucro operacional do 4º trimestre, de 11 bilhões de coroas suecas, veio da unidade de redes móveis, que já representa 71% do faturamento total da Ericsson (era 67% há um ano atrás)”, afirmou Bernardo Carneiro, especialista de BDRs da EXAME Research.

O lucro operacional ajustado trimestral da empresa, de 11 bilhões de coroas suecas (US $ 1,3 bilhão), foi quase o dobro do valor apresentado no mesmo período do ano anterior, de 6,5 bilhões de coroas suecas. A companhia também frisou que o salto apresentado em sua receita total, de 5% frente ao ano anterior, reflete o aumento de participação de mercado da Ericsson na América do Norte, no Nordeste da Ásia e na Europa. A receita total da empresa ficou em 69,6 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 8,3 bilhões).

“A Ericsson está colhendo agora os frutos de investimentos maçicos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), particularmente na infraestrutura da rede de 5G, iniciados em 2017. Em meados de 2020 a companhia acelerou o lançamento dos serviços de 5G na China, América do Norte e Europa, que tiveram ampla aceitação. Esses resultados compensaram vendas fracas no Oriente Médio, África e aqui na América Latina, regiões que passaram por turbulências macroeconômicas”, disse o analista da EXAME.

Carneiro também ressaltou que a Ericsson tem ADRs na Nasdaq, a bolsa norte-americana de tecnologia e por ter superado as projeções do consenso de mercado, particularmente no lucro operacional ajustado, que veio 28% acima do esperado, as ações hoje cedo no pre-market dispararam. “Como existe um programa aberto de BDRs desses ADRs, era muito provável que o BDR dela subiria bastante hoje na B3″, explicou o especialista.