BDRs de ETFs: investidor ganha nova opção para investir fora do país

Investidores pessoas físicas que quiserem ampliar seus investimentos em empresas listadas fora do Brasil terão mais uma opção. A B3 informou que os pequenos investidores podem negociar a partir desta segunda-feira, 8, BDRs de fundos de índice internacionais, conhecidos como “BDRs de ETFs”. De uma forma geral, quem investir em BDR de ETF adquire, em uma única operação, papéis de um conjunto de empresas listadas em uma bolsa internacional.

Desde outubro passado, o investidor já pode investir em BDR de ações, o que permitiu aos brasileiros investir, separadamente, em companhias de fora do país, como Amazon, Google e Apple. Com a autorização desta segunda-feira, agora, os investidores poderão acessar os ETFs (fundos de índice) listados em bolsas estrangeiras.

Atualmente, a B3 tem aproximadamente cerca de 40 BDRs lastreados em ETFs internacionais. Entretanto a B3 informou que neste primeiro momento, somente 11 serão liberados para as pessoas físicas. Veja a lista abaixo:

ETFs Ticker BDR ISIN BDR Paridade Atual (Ação:BDR) Instituição Depositária iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF BAAX39 BRBAAXBDR009 01:10 BANCO B3 iShares MSCI ACWI ETF BACW39 BRBACWBDR007 01:10 BANCO B3 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF BEGD39 BRBEGDBDR000 01:08 BANCO B3 iShares ESG Aware MSCI USA ETF BEGU39 BRBEGUBDR004 01:10 BANCO B3 iShares MSCI China ETF BCHI39 BRBCHIBDR001 01:08 BANCO B3 iShares Gold Trust BIAU39 BRBIAUBDR008 01:02 BANCO B3 iShares MSCI EAFE ETF BEFA39 BRBEFABDR008 01:08 BANCO B3 iShares MSCI Japan ETF BEWJ39 BRBEWJBDR004 01:08 BANCO B3 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF BIEM39 BRBIEMBDR007 01:06 BANCO B3 iShares Core MSCI Europe ETF BIEU39 BRBIEUBDR000 01:06 BANCO B3 iShares Core S&P 500 ETF BIVB39 BRBIVBBDR004 01:40 BANCO B3

O número limitado em 11 se deve à regulamentação, que exige que o banco depositário, instituição que detém os papéis no Brasil, traduza todos os documentos e disponibilize as informações de cada BDR de ETF em português.

“Por se tratar de uma estrutura que envolve uma carteira de ativos financeiros, é muito importante que as pessoas físicas tenham acesso fácil a todas as informações sobre os ETFs, sobretudo neste momento de divulgação do produto”, afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes & Pessoas Físicas da B3.

Ele acrescenta que o BDR lastreado em ETFs é uma alternativa de investimento para a pessoa física. “A ampliação dos diferentes tipos de BDRs vai ao encontro do momento de transformação que o país está vivenciando e da necessidade de diversificação das carteiras de investimentos dos brasileiros.”