BDRs da Sony operam em forte alta após lucro acima das estimativas

A Sony Corp divulgou nesta quarta-feira (3) que teve uma alta de 62% no lucro líquido do terceiro trimestre de seu ano fiscal (outubro a dezembro de 2020), registrando 371,89 bilhões de ienes japoneses (cerca de R$ 19 bilhões). No mesmo intervalo do ano anterior, a companhia apresentou lucro de 229,54 bilhões de ienes (aproximadamente R$ 11,7 bilhões). Com os resultados positivos, as ações da empresa subiram e, consequentemente, os BDRs também.

A companhia japonesa de tecnologia também aumentou sua previsão de ganhos financeiros para o ano fiscal de 2020, que se encerra em março deste ano, devido a forte demanda por videogames, filmes e outros conteúdos que fizeram bastante sucesso no último trimestre do ano passado.

"A Sony aumentou o seu guidance (indicativo de resultados pro ano todo), que pra eles termina em Março, em 33%! A companhia tem sido beneficiada por uma demanda acima do normal por jogos e filmes", disse Bernardo Carneiro, CFA, analista de BDRs da EXAME Research.

Na manhã desta quarta a ação da Sony no pre-market em Nova York subia 7%, e a tendência para o BDR aqui, listado sob o ticker SNEC34, era de alta. Segundo Carneiro, desde que a pandemia de coronavírus (covid-19) chegou ao Brasil, em março de 2020, o BDR já subiu 90%. Por volta das 16h desta quarta, o BDR da Sony subia 13,31%, cotado a R$ 603,05, confirmando o direcionamento citado pelo especialista da EXAME.

A gigante japonesa de eletrônicos e mídia registrou um lucro operacional de 359,2 bilhões de ienes (cerca de R$ 18,3 bilhões) no período frente a 300 bilhões de ienes no mesmo intervalo de 2019. O resultado da gigante japonesa veio acima do esperado pelo mercado, que era algo em torno de um lucro de 179 bilhões de ienes, segundo dados do Refinitiv.

"Mais um destaque nos BDRs nesta quarta feira, a Sony, que divulgou crescimento do lucro líquido de 62% vs o final de 2019 e quase o triplo do esperado pelo mercado. Todas as divisões da empresa cresceram seus resultados acima de 32%, com destaque para a de jogos (+50% ao ano)", disse Carneiro.

Vendas de Playstation 5 da Sony

O Playstation 5 foi a grande sensação da empresa japonesa. Lançado em novembro de 2020, o console teve 4,5 milhões de unidades vendidas. Considerando também as vendas de Playstation 4, a Sony comercializou 5,9 milhões de consoles em seu terceiro trimestre fiscal. O serviço online que garante a conexão dos players, chamado de Playstation Plus, também foi bem em vendas, garantindo 95,7 bilhões de ienes (cerca de R$ 4,8 bilhões) para a companhia no período.