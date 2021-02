BDRs da PagSeguro, listada em NY, começam a ser negociados na bolsa

A partir desta terça-feira, 2, a PagSeguro PagBank começa a negociar recibos de ações (BDRs) na B3 sob o código PAGS34. A empresa de soluções para serviços financeiros e meios de pagamento é a primeira brasileira listada na bolsa de Nova York (NYSE) a negociar BDRs na bolsa.

O PagSeguro PagBank possui capital aberto desde janeiro de 2018. Na época foi a maior abertura de capital (IPO) de uma empresa brasileira no mercado americano.

Desde o IPO, as ações do PagSeguro PagBank registraram valorização de mais de 140% em dólares, considerando o preço de fechamento de mercado até esta segunda, 1º de fevereiro.

Os Brazilian Depositary Receipts são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas que são negociados no pregão da B3, em reais. O preço inicial do recibo é por volta de R$ 50,

Os certificados de depósito no Brasil podem ser emitidos tanto por bancos, agentes originadores, quanto pelas próprias companhias estrangeiras e brasileiras que desejam ofertar os certificados na B3.

Bernardo Carneiro, especialista em BDRs da EXAME Research, aponta que a iniciativa da PagSeguro em criar um programa de BDRs patrocinado é excelente, mas chega tarde. “Existem diversas empresas brasileiras que preferiram lançar ações lá no exterior. Desde setembro o pequeno investidor pode investir nessas aplicações, mas essas companhias ainda não colocaram BDRs no mercado. Tem de ter interesse que suas ações também sejam negociadas no país.”