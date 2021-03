BDR de empresa de genoma dispara 12% e mostra oportunidade na bolsa

As oportunidades de ganhos para quem investe em BDRs são inúmeras. O exemplo desta sexta-feira, 12, veio de um setor inusitado. As ações da Illumina na Nasdaq chegaram a bater uma alta de 19% por volta das 11h30 antes de encerrarem negociadas a 504,76 dólares, com uma valorização de 11,87%. Em um ano, a alta acumulada fica perto de 70%.

A forte alta da empresa de sequenciamento genético, líder de mercado, foi uma resposta de investidores à divulgação de resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Os BDRs (recibos de ações listadas no exterior) da companhia (I1LM34) seguiram o movimento e fecharam em alta de 12,99%, a 550,82 reais. Mas chegaram a registrar uma alta de 19% no meio da tarde.

A receita da Illumina atingiu um valor recorde de 953 milhões de dólares no período, uma alta de 20% frente ao trimestre imediatamente anterior. Em relação ao quarto trimestre do ano anterior, o valor não teve grande variação. O lucro ajustado da empresa foi de 179 milhões de dólares, inferior ao lucro ajustado de 252 milhões de dólares apresentado no quarto trimestre de 2019.

A empresa, além de ter apresentado bons resultados, divulgou também perspectivas de crescimento para o setor de saúde. De acordo com o CEO da Illumina, Francis de Souza, a companhia espera uma recuperação contínua após a pandemia, e a receita anual em 2021 deverá crescer de 17% a 20%.

O analista de BDRs da EXAME Research, Bernardo Carneiro, CFA, destacou o fato de a empresa de biotecnologia estar ao alcance dos brasileiros investidores por meio dos BDRs.

"Tem sido fantástico descobrir oportunidades incríveis em setores que não existem no Brasil e que agora estão ao alcance do pequeno investidor. A californiana Illumina é um exemplo, uma companhia focada na decodificação genética, trabalhando no que existe de mais avançado em biotecnolgia no nicho da genética", disse o especialista.

A Illumina também objetiva fechar a aquisição da empresa americana de biotecnologia GRAIL no segundo semestre deste ano. A Illumina deverá ter um progresso em suas parcerias com a Harvard Pilgrim Health Care, visando o teste de doenças genéticas, e com a Sequoia Capital China.

Conheça um pouco mais sobre a Illumina

A Illumina foi fundada em 1998 em San Diego, na Califórnia. A empresa iniciou como uma startup com o anseio de transformar a saúde humana e baratear processos de estudos de genomas humanos.

Atualmente, a empresa de biotecnologia é líder global em sua área, que alia a indústria da saúde e da biologia com a tecnologia. Um dos lemas da empresa é fazer com que a medicina se torne mais preventiva e precisa, aplicando tecnologias inovadoras à análise da variação e função genética.

Em suma, a Illumina tem como prioridade tornar a análise individual do genoma acessível para poder tratar doenças de maneira personalizada. Nos últimos 13 anos a companhia tem registrado um crescimento médio de mais de 20% em sua receita.

Empresas desse nicho ainda não estão presentes na bolsa brasileira, mas o investidor pode aportar parte de seu patrimônio nela sem precisar abrir conta em uma corretora estrangeira, por meio de BDRs.