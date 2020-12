BCE, vendas no varejo, comunicado do Copom e o que mais move o mercado

Os índices futuros americanos oscilam próximos da estabilidade na manhã desta quinta-feira 10, enquanto as bolsas europeias voltam a subir na esperança de novos estímulos por parte do Banco Central Europeu (BCE).

O anúncio deve ser divulgado nesta quinta, mas ainda há dúvidas sobre os planos do BCE. Segundo a Bloomberg, pode haver uma adição de 500 bilhões de euros ao programa de recompra de títulos, enquanto a Reuters diz que, ao menos, uma sinalização de que os juros se manterão próximos de zero por anos deve ser feita. O BCE definirá a política de juros por volta das 9h45 e a estimativa é de manutenção da taxa de juros em 0% e a de depósito em 0,5% negativo.

As medidas devem ajudar a mitigar os efeitos econômicos da segunda de coronavírus, que tem levado países do Velho Continente a retomarem medidas de isolamento mais duras.

No Brasil, a política de juros foi decidida na noite de quarta-feira, 9, com a manutenção dos 2% da taxa Selic, como se esperava. Nesta quarta, investidores devem reagir ao comunicado do Copom, que sinalizou o fim do forward guidance, o que pode abrir espaço para uma alta de juros. Embora tenha mantido a visão de que os recentes efeitos inflacionários são apenas temporários, a autoridade monetária sugeriu que essa convergência para o centro da meta de inflação pesou na decisão.

“A manutenção desse cenário de convergência da inflação sugere que, em breve, as condições para a manutenção do forward guidance podem não mais ser satisfeitas, o que não implica mecanicamente uma elevação da taxa de juros pois a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo extraordinariamente elevado frente às incertezas quanto à evolução da atividade”, diz o comunicado.

“Chama atenção o BC sugerir que a inflação ainda deve se mostrar elevada, mas os choques atuais são temporários”, comentam analistas da Exame Research.

A expectativa de elevação de juros, que começa a ganhar força no mercado, pode ter impactos diretos tanto no mercado de juros futuros quanto no câmbio, onde o dólar a se desvalorizar, tendo em vista que os títulos públicos poderão ficar mais atrativos para investidores estrangeiros, atraindo dólares para o país.

Além da repercussão do Copom, investidores locais seguem atentos à questão fiscal, após a leitura da PEC Emergencial pelo senador Márcio Bittar ter caído mal no mercado. Na véspera, os temores de um descontrole de gastos voltaram a pressionar o Ibovespa, que fechou em queda.

Na agenda do dia ainda estão os dados de vendas no varejo, que serão divulgados às 9h pelo IBGE. A expectativa para os dados de outubro é de alta anual de 6,7%, mas de queda de 0,2% em relação à publicação referente a ao mês de setembro.