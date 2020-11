BC: 1 milhão de transações são feitas com PIX. Problemas foram pontuais

Com mais de 1 milhão transações entre instituições diferentes realizadas até às 18h, o primeiro dia de operação ampla do Pix transcorreu de forma “absolutamente normal, com incidentes pontuais esperados para o primeiro dia de operações”, segundo balanço parcial divulgado pelo Banco Central.

Foram R$ 777,3 milhões movimentados pelo sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo BC, um valor médio de R$ 773,43 por transação. No acumulado, já são mais de 73,1 milhões de Chaves Pix cadastradas.

O Ibovespa voltou a bater os 100 mil pontos. Saiba como aproveitar o vaivém da bolsa com a EXAME Research

Segundo a autarquia os sistemas operados pelo Banco Central apresentaram disponibilidade total e pleno funcionamento ao longo de todo o dia.

Sobre incidentes identificados, como demora de mais de duas horas para realizar transferências, o BC diz que ocorreram principalmente nas primeiras horas de operação, foram acompanhados de perto e solucionados rapidamente, “não comprometendo a avaliação geral bastante positiva do primeiro dia de funcionamento do sistema”.

Os problemas foram considerados naturais pela equipe técnica, dada a complexidade dessa inovação tecnológica.

Para uma melhor experiência de pagamento, o BC reforça o uso das Chaves, que além de tornar a operação mais simples, garante que as informações da conta estejam corretas.