BB e Energisa iniciam pagamento de conta de energia via Pix

Conta de energia poderão ser pagas via Pix por 8 milhões de clientes da Energisa. Por meio de uma solução criada pelo Banco do Brasil, as 11 distribuidoras de energia que compõem o grupo irão incluir o QR code da plataforma de pagamento instantâneo do BC nas suas faturas físicas.

A solução já está disponível para clientes selecionados e a expectativa é que nos próximos três meses o QR Code Pix do BB esteja disponível em todas as áreas de concessão da Energisa.

O QR Code Pix é liquidado rapidamente. Além disso, o pagamento pode ser feito a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Para impulsionar o uso do Pix, a Energisa fará uma campanha com premiação aos que adotarem Pix de forma permanente.

Histórico

Em novembro, o BB disponibilizou o uso do Pix pelo WhatsApp. Pelo aplicativo de mensagens, os clientes do Banco podem realizar cadastramento de chaves Pix bem como pagamentos e recebimentos via o sistema de pagamento instantâneo.

O assistente virtual do BB no WhatsApp lê o QR Code para pagamentos de Pix. Para isso, basta ao cliente enviar a imagem na conversa com o BB e confirmar as informações para realizar o pagamento.

Em dezembro, começaram os pagamentos de tributos federais via Pix, em parceria com a Receita Federal. A autarquia passou a inserir o QR Code Pix nos novos modelos de Darf, como mais uma opção de pagamento para os contribuintes, clientes do BB ou outras instituições financeiras.