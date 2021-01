BB cai 6% em 2 dias com rumor sobre saída de Brandão; Vale e siderúrgicas sobem

As ações do Banco do Brasil (BBAS3) caem 1,12%, depois de forte queda ontem. Nos últimos dois dias, acumulam baixa de 5,8%. O movimento ocorre em meio a rumores sobre possível demissão do presidente da instituição, André Brandão, em menos de quatro meses após sua posse.

Segundo a mídia, o gatilho para a decisão teria sido o anúncio de um plano de demissão voluntária de até 5 mil funcionários e fechamento de 112 agências pelo país, o que abriu uma crise no governo. Conforme apurou o Estadão, o presidente Jair Bolsonaro decidiu demiti-lo pelo desgaste provocado com o anúncio, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda tenta demovê-lo da ideia.

Em fato relevante divulgado ao mercado nesta manhã, o banco informa que não recebeu no âmbito de seus órgãos de governança nenhuma comunicação formal por parte do acionista controlador sobre qualquer decisão a respeito do assunto.

Vale e siderúrgicas

Entre as principais contribuições positivas em pontos para o Ibovespa hoje, aparecem as ações da Vale (VALE3), que sobem 1,64%, na esteira da alta dos preços do minério de ferro. A commodity negociada no porto chinês de Qingdao subiu 1,32% nesta sessão, indo para 172,37 dólares a tonelada. O movimento também impulsiona os papéis das siderúrgicas. Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) registram alta de 2,41%, 0,66%, 2,40% e 0,90%, respectivamente.

No radar, a Vale tem hoje nova reunião fechada com autoridades do governo de Minas Gerais sobre acordo final de reparação pelo rompimento da barragem da empresa em Brumadinho.

Na semana passada, o secretário-geral do governo estadual, Mateus Simões, disse que o estado de Minas espera concluir o texto definitivo do acordo na reunião de hoje, para que as partes possam iniciar discussão sobre valores.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) viraram para alta após recuarem 1,4% no pior momento do dia, indo na contramão da queda dos preços do petróleo no exterior. Ontem, as ações da estatal recuaram 4,8%, em movimento mais acentuado do que a queda da commodity (-0,9%), em meio à potencial greve de caminhoneiros no dia 1º de fevereiro. O presidente da Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil (ANTB), José Roberto Stringasci, diz que o principal motivador da greve é a alta do preço do diesel.

Os analistas do BTG Pactual comentam que o noticiário recente sobre a política de preços da Petrobras e uma eventual nova greve dos caminhoneiros e rumores sobre interferência sobre a companhia explica parte do desempenho pior das ações versus dos preços do petróleo e seus pares no mercado.

“Entendemos que a gestão havia encontrado equilíbrio nos reajustes que possibilitou que a paridade internacional fosse perseguida sem necessidade de ajustes diários. Dito isso, vemos a gasolina e o diesel 21% e 14% abaixo do preço internacional ao fechamento de ontem”, comentam.

Eles apontam que essas notícias ocorrem “obviamente, em um momento ruim”, uma vez que a companhia está no meio de um processo de venda de três grandes refinarias. “Um dos principais pilares da nossa tese de investimento sempre foi que a gestão iria ter liberdade para operar independentemente e seguindo princípios de geração de valor. Na nossa visão esse pilar ainda se mantém, mas deve atrapalhar processo de re-rating da ação enquanto ruído persistir”.

Eles lembram ainda que, na última greve dos caminhoneiros, ficou claro que a companhia não deveria ser o veículo pelo qual o governo deveria implementar sua políticas, quando o subsídio de 10 bilhões ao diesel não impactou os resultado da companhia.

Nesta sessão, os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, caem 0,7%, com o avanço de casos de coronavírus no mundo aumentando preocupações com a demanda pela commodity. As perdas, no entanto, são limitadas após dados de estoques de petróleo nos Estados Unidos, divulgados ontem, mostrarem queda pela quinta semana consecutiva.

Além disso, no radar, a Petrobras informou que vai divulgar seu relatório de produção e vendas do quarto trimestre do ano passado e do fechamento de 2020 no dia 2 de fevereiro, após o fechamento do mercado. Em seguida, no dia 24, informará ao mercado seu relatório de desempenho financeiro relativo ao mesmo período.

Carrefour

Depois de caírem quase 2% na mínima do dia, as ações do Carrefour Brasil (CRFB3) viraram para o positivo e sobem 1,38%, na terceira sessão consecutiva de alta. No período, acumulam valorização de 8,6%, em meio à oferta da rede canadense Couche-Tard pelo grupo francês Carrefour.

Ontem no final da tarde, no entanto, a euforia foi ofuscada após o ministro das finanças da França, Bruno Le Maire, comentar que o governo se opõe à compra da varejista pela rede canadense. Com isso, depois de terem subido 8,9% na máxima do dia, os papéis da companhia fecharam em alta mais amena de 1,04%.

O plano da Couche-Tard é pagar 20 euros por ação do Carrefour, o que avaliaria a empresa em cerca de 16,2 bilhões de euros. O valor da proposta corresponde a um prêmio de cerca de 29% frente ao fechamento de terça-feira dos papéis na Bolsa francesa (em 15,47 reais).

Na França, as ações do Carrefour caem 1,80%, em dia de realização de lucros, depois de terem subido 13,4% ontem.

BTG Pactual

As units do BTG Pactual (BPAC11) têm alta de 0,37% nesta sessão. No radar, o banco anunciou nesta manhã oferta pública primária (follow-on) com esforços restritos de 22,2 milhões de units. Considerando o preço de fechamento de ontem, a operação pode movimentar 2,03 bilhões de reais. A oferta poderá ser acrescida em até 25%, ou em até 5,5 milhões de units.

Segundo o banco, os recursos levantados na oferta serão usados para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e

para manter fortes indicadores de capital e liquidez.

A oferta será coordenada pelo próprio BTG Pactual, no papel de coordenador líder, e também por Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander.