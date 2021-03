Barzel Properties terá fundo imobiliário híbrido

A empresa de gestão e desenvolvimento imobiliário Barzel prepara a oferta de um fundo imobiliário na qual será consultora e gestora, composto por prédios corporativos e logísticos que faziam parte do portfólio de ativos da empresa.

O Barzel Fundo de Investimentos Imobiliário (BZEL11) terá inicialmente dois ativos logísticos, o CD1 e BLP, e dois ativos corporativos, o Thera Corporate e o Condomínio São Luiz, todos localizados em São Paulo.

O condomínio São Luiz é um prédio corporativo localizado na Avenida Juscelino Kubistchek, em São Paulo, e composto por 4 torres de 15 andares, com lajes a partir de 939 metros quadrados. Já o Thera Corporate, localizado na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, é uma torre de 15 andares que oferece lajes com unidades a partir de 1.032 metros quadrados. O CD1 é um galpão logístico com 127.435,70 metros quadrados localizado na Rodovia Anhanguera, na cidade de Osasco, localizada na grande São Paulo. Por fim, o Bonsucesso Logistics Park, localizado em Guarulhos, também na região, tem 33 módulos a partir de 1.187 metros quadrados. As cotas serão ofertadas pelo valor de 100 reais. Contudo qualquer investidor deverá investir, durante a oferta, o valor mínimo de 1 mil reais, correspondente a 10 cotas.

O foco do fundo será adquirir e gerenciar ativos de alto padrão, localizados em regiões estratégicas, com visão de médio e longo prazo. A concentração, conforme o fundo se expandir, deve se manter no segmento comercial, em especial empreendimentos de escritórios, lajes corporativas ou office park, e também imóveis do segmento logístico, industrial, data centers ou de renda urbana.

Em todos os casos os imóveis deverão estar prontos ou em construção, e em 2/3 dos ativos as construções estarão limitadas à realização de modernizações (retrofit) e reformas dos imóveis prontos e/ou expansão.

A Barzel tem mais de R$ 2,7 bilhões de ativos sob sua gestão, distribuídos em 12 ativos. O objetivo é captar 800 milhões de reais em oferta primária e secundária. Os recursos adquiridos na oferta primária serão destinados à aquisição de ativos em situação de potencial conflito de interesse com a empresa de consultoria imobiliária.

Mais da metade (54%) dos recursos líquidos captados pelo fundo por meio da oferta primária serão destinados para o pré-pagamento integral de dívidas dos ativos. Já 44% será usado para a aquisição do ativo alvo da Oferta, mediante aprovação prévia e informada aos cotistas. Já os recursos remanescentes serão utilizados para o pagamento das despesas do fundo no processo de reestruturação societária das SPE.

Taxas

A remuneração da Barzel como consultora imobiliária e gestora do fundo será deduzida da taxa de administração. A taxa de 0,75% ao ano irá incidir sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo.

Contudo, em um período de dois anos a partir do encerramento da primeira oferta pública de cotas do fundo, a Barzel dará um desconto de 20% sobre o valor da parcela da taxa de administração a qual faz jus.

O fundo irá cobrar taxa de performance dos cotistas 24 meses após a liquidação da primeira oferta pública de cotas.

O investidor pode encontrar mais informações sobre o fundo na Minuta de Aviso ao Mercado e no prospecto preliminar.