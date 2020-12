Bancos vão perder com Pix? Bradesco lança crédito pela ferramenta

Com 11 milhões de chaves cadastradas, o Bradesco anunciou nesta segunda-feira, 7, que passou a oferecer crédito a pessoas físicas no Pix, novo sistema de pagamento do Banco Central.

Em nota divulgada, o Bradesco explicou que começou a oferecer operações de crédito na fase de teste do Pix e que em oito dias havia gerado cerca de 15.000 propostas de empréstimos, superando as expectativas iniciais.

Segundo o Bradesco, a oferta de crédito ocorre no momento de fazer uma transferência de valores ou pagamento de conta pelo Pix. O sistema do banco identifica opções de financiamento de acordo com o perfil do cliente em uma cesta de modalidades de linhas disponíveis. Os juros variam caso a caso, conforme perfil do cliente e características da operação.

As dívidas tiram seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

O cliente poderá acessar o crédito, caso não tenha saldo em conta, no momento que for fazer uma transferência de valores ou pagamento de conta pelo Pix. O sistema do banco identifica opções de financiamento de acordo com seu perfil em uma cesta de modalidades de linhas disponíveis, sempre privilegiando a melhor oferta. Os juros variam caso a caso, conforme perfil do cliente e características da operação.

Para os clientes pessoas jurídicas, a previsão do Bradesco é disponibilizar em janeiro a oferta de empréstimos por meio do Pix. Além disso, outros produtos serão lançados dentro da nova plataforma. “Crédito para pessoa física é o primeiro passo. Temos prevista uma esteira de produtos. Estamos vendo o Pix como uma oportunidade”, diz o vice-presidente do Bradesco, Eurico Ramos Fabri.