Bancos, Vale e Petro ganham R$ 300 bi de valor com estrangeiros e rotação

Os avanços da vacina contra o coronavírus e as eleições americanas destravaram o maior rali do Ibovespa desde o fim de 2019, com o Ibovespa chegando a sua quarta semana de alta consecutiva. Nesse período, a bolsa brasileira teve a maior entrada de recursos estrangeiros do ano.

De acordo com dados da B3, investidores internacionais compraram em ações locais 30 bilhões de reais a mais do que venderam entre o início de novembro até o último dia 25. E o valor total das compras já chega a 300 bilhões de reais.

Embora todo isso tenha sido positivo para o mercado de forma geral, foram as blue chips que, em termos nominais, saíram vencedoras desse processo. Juntos, a Vale, Petrobras e os quatro maiores bancos de varejo aumentaram seu valor de mercado em cerca de 307 bilhões de reais.

Mais afetada pelos efeitos da pandemia, que reduziram o consumo de petróleo no mundo e levaram o preço da commodity para patamares inimagináveis, a Petrobras foi a empresa que mais cresceu em valor de mercado no período, aumentado em 92,5 bilhões de reais.

Sozinha, a companhia foi responsável por mais de sétimo de todo o aumento de valor de mercado da bolsa entre o início de novembro até o último dia 26, quando o montante total estava em 621 bilhões de reais.

Na sequência, a Vale foi a segunda empresa que mais aumentou seu valor de mercado, que cresceu em 84,7 bilhões de reais. Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, juntos, cresceram 130,1 bilhões de reais em valor de mercado.

“Com o fluxo estrangeiro está aumentando e puxando as blue chips, que têm mais peso na carteira do Ibovespa. Até por isso o índice tende a continuar em alta”, comenta Marcio Loréga, analista da Ativa Investimentos.

“O Ibovespa sobe quando essas ações da Petrobras, Vale e bancos sobem. E por que subiram? Porque os setores de commodities e de bancos, que estavam sofrendo bastante, também subiram nos Estados Unidos”, afirma André Machado, fundador do projeto Os 10%.

Além dessas, outras blue chips, como a Ambev, B3 apresentaram ganhos acentuados, aumentando seus valores de mercado em 35,2 bilhões de reais e 12,3 bilhões de reais, respectivamente.

Em contrapartida, ações que vinham se destacando em meio ao cenário de pandemia foram as que mais sofreram. Beneficiada pelas maiores vendas de e-commerce, a Magazine Luiza foi a empresa que mais caiu em valor de mercado na bolsa, perdendo 2,5 bilhões de reais, ainda que o momento tenha sido positivo.

Prejudicada pela rotação de posições na bolsa, a empresa de tecnologia Locaweb, que estreou na bolsa neste ano, perdeu 164,9 milhões de reais em valor de mercado