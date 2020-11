Bancos realizam leilão de imóveis com descontos de até 84%

O Banco do Brasil e o Santander realizam no final do mês o leilão de 335 imóveis em todo o país. Os descontos podem chegar a 84%. São casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais.

O primeiro leilão é do Banco do Brasil e será realizado nos dias 24 e 25 de novembro. São 85 imóveis que estão localizados nos estados do Ceará, Bahia, Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. As condições de pagamento são de 3% de desconto para pagamento à vista e 30% de entrada mais três parcelas sem juros. O leilão tem lance inicial a partir de R$ 24.538,64.

É hora de mudar de casa? Alugar ou comprar, e como? A EXAME Academy ajuda você

Entre os imóveis em destaque estão um apartamento na cidade de Maceió (AL) com 52,23 metros quadrados de área privativa e está desocupado. O lance inicial é de R$ 71.191,08 m², 45% abaixo do valor avaliado.

Conheça a EXAME Invest, o novo canal de investimentos da EXAME

Em São Paulo, na cidade de Mococa, com lances iniciais 50% abaixo do valor avaliado em R$ 146 mil uma casa com três dormitórios, sendo uma suíte, uma vaga de garagem e um banheiro. O local tem 156 metros quadrados de área de terreno e 80 metros quadrados de área construída.

Santander

O leilão do Santander acontece no dia 27 de novembro e terá 250 imóveis. Os descontos são de até 84% e os lances iniciais variam de entre 18,3 mil reais e 6,4 milhões de reais.

O imóvel com maior desconto está na cidade de Correntina, no interior da Bahia. Avaliada em 190 mil reais, a casa possui três quartos, duas vagas de garagem e recebe lances a partir de 30 mil reais.

Em Itu (SP), um apartamento avaliado em R$ 315 mil e 89 metros quadrados de área total está à venda a partir de R$ 95,6 mil. Em Santo André (SP), uma casa com 348 metros quadrados de área construída pode ser arrematada por R$ 217,1 mil.

Serviço

Os interessados poderão participar do leilão do BB pode comparecer presencialmente no auditório da Frazão Leilões (Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP), ou pela internet no site da Frazão Leilões.

Já o leilão do Santander será realizado no site da Sold Leilões, onde o arrematante consegue aplicar filtros de acordo com o próprio interesse – região, categoria e valor. Os imóveis desocupados podem ser visitados mediante o agendamento pelo e-mail imoveis.sac@sold.com.br.

Como aproveitar a retomada para ganhar com imóveis? A EXAME Academy fará de você um especialista no setor