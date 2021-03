Bancos realizam leilão de imóveis com descontos de até 71%

Os bancos Inter e Santander irão leiloar cerca de 150 imóveis nos dias 9 e 12 de fevereiro, respectivamente. São apartamentos, casas e imóveis comerciais com descontos de até 71%. Os lances iniciais variam entre R$ 33,9 mil e R$ 19,5 milhões.

As unidades estão disponíveis nos estados do Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.

O Santander é o que tem a maior quantidade de lotes ofertados, com 146 unidades em 16 estados diferentes. Entre os destaques está uma casa de 157 metros quadrados e garagem, localizada na cidade de Porto Alegre (RS), com lance inicial de 255 mil reaus, valor 38% abaixo da avaliação.

No Rio de Janeiro, há um apartamento de 63 metros quadrados em Engenho de Dentro, com o valor primário de 160 mil reais, preço 36% menor que a avaliação. Já em Salvador, tem um apartamento de três quartos (72 metros quadrados) com lance inicial de 202 mil reais, 43% abaixo do valor de avaliação.

O leilão do Inter tem 10 lotes no estado de São Paulo, com destaques para uma casa de 360 metros quadrados e garagem em Santana de Parnaíba, pelo valor inicial de R$ 1,8 milhão e valor 50%. Abaixo da Avaliação no encerramento de 2ª praça, e um prédio comercial na capital paulista, com 995 metros quadrados com lance inicial de R$ 3,4 milhões (41% abaixo do valor de avaliação).

Os leilões são organizados pela Sold Leilões. As informações e os editais estão no site da leiloeira. Cada um dos bancos oferece condições de pagamento diferenciadas, incluindo , parcelamento e crédito imobiliário. Os lotes desocupados também podem ser visitados mediante agendamento prévio e o cumprimento das normas de saúde e segurança.

Serviço

Leilões do Banco Santander

12 de fevereiro, às 14h (Imóveis Comerciais)

25 de fevereiro, às 15h (Imóveis Residenciais)

Link: https://www.sold.com.br/santander

Leilões Banco Inter

A partir de 09 de fevereiro

Link: https://www.sold.com.br/bancointer