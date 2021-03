Bancos leiloam 260 imóveis com até 60% de desconto

Bancos leiloam 260 imóveis via eventos online. As propriedades oferecidas são casas, apartamentos, terrenos, galpões, áreas rurais e prédios comerciais, ocupados e desocupados.

Entre as instituições financeiras que oferecem as unidades estão Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Pan, Banco ABC Brasil, BTG Pactual – Banco Sistema, Daycoval, Safra e Triângulo.

Os lances vão de 12,8 mil reais, caso de um apartamento de 34 metros quadrados no Rio de Janeiro/RJ a até R$ 213,9 milhões, um prédio industrial de 100 mil metros quadrados em Guarulhos/SP.

Um apartamento na Vila Andrade, em São Paulo, com 213 metros quadrados e 4 vagas de garagem, avaliado em 978 mil reais, é oferecido por lance inicial de 434 mil reais.

O desconto máximo é registrado na venda de um apartamento na Vila Anhanguera, em São Paulo, que tem 411 metros quadrados. O lance inicial é de 832 mil reais.

O pagamento pode ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel escolhido.

Os bens estão localizados em diversas regiões do país. Para participar da negociação e ofertar lances nos imóveis, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman, ler o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel para ter a chance de arrematá-lo.