Bancos e fintechs dão dinheiro e sorteiam R$ 1 milhão para quem fizer PIX

No primeiro dia da operação do PIX, sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central, bancos e fintechs buscam fidelizar clientes distribuindo dinheiro, seja direto na conta ou por meio de sorteios. É possível receber a partir de 5 reais por operação ou concorrer a sorteios de até 1 milhão de reais.

O Pix é uma mistura de TED com cartão de débito, só que com mais vantagens, conforme define o Banco Central. No novo sistema instantâneo, o valor de uma transferência realizada fica disponível na conta em até dez segundos. Além disso, as operações poderão ser feitas 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados.

A fintech PicPay dá um bônus de 10 reais para quem fizer a transferência pelo aplicativo. A promoção é por tempo ilimitado e válida para para transações acima de 20 reais.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

No Itaú, é possível ganhar até 10 reais para usar o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Quem cadastra uma chave PIX a partir de hoje ganha 5 reais. Já quem receber um PIX no valor mínimo de 10 reais com uma das chaves cadastradas receberá mais 5 reais. Quem já cadastrou as chaves antes do início da campanha recebe o mesmo valor.

A partir de hoje também começa a segunda fase da promoção “Tem wow nesse PIX”, do Nubank. Na campanha os clientes podem acumular até dezembro números da sorte para cada transferência feita via, iniciada ou recebida pelo sistema na conta do banco digital. Os clientes que registrarem suas chaves e utilizarem o novo método de pagamento concorrerão ao sorteio de até R$ 50 mil.

O banco Original distribui 3 prêmios de 50 mil reais. Quanto maior for o uso do pagamento instantâneo, mais números da sorte são gerados.

Cadastro das chaves

O Santander sorteará R$ 1 milhão para os clientes que cadastrarem o CPF e o celular no SX, que é o Pix do banco. Além disso, dará 10 dias sem juros no limite da conta corrente e isenta de anuidade dos clientes que adquirirem o cartão SX, desde que cadastrem as chaves.

As melhores oportunidades podem estar nas empresas que fazem a diferença no mundo. Veja como com a EXAME Research

No Banco do Brasil quem cadastra as chaves tem a possibilidade de receber até 100 mil reais em prêmios. Cada chave cadastrada no banco dá direito a um ou dois números da sorte. São 24 sorteios de 5 mil reais, 3 sorteios de 50 mil reais e 1 prêmio de 100 mil reais, além de 200 cupons virtuais de 500 reais para quem cadastrar três chaves (CPF, email e celular) no banco.

No Inter, quem cadastra as chaves PIX ganha mais 10% de cashback durante um ano.