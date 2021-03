Bancos e consórcios leiloam 150 imóveis com até 70% de desconto

Mais de 150 lotes de Santander, Rodobens, Tribanco, China Construction Bank, Consórcio Embracon, entre outros, vão a leilão no país até o fim de março. Os descontos chegam a 70% e os imóveis estão localizados em 15 estados.

O Santander leiloará 60 imóveis com até 70% de desconto no próximo dia 25. As unidades estão localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Goiás, Bahia, Sergipe e Maranhão.

Já no Tribanco os descontos são de até 45%. Serão leiloadas unidades no Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.

No Consórcio Embracon os imóveis são leiloados com preço até 40% abaixo do mercado no Rio Grande do Sul, Tocantins, Ceará e Paraíba.

Serão realizados também cinco certames da Rodobens, um total de 30 lotes.

Veja abaixo alguns exemplos de imóveis:

Santander

Casa em Maringá/PR

Em abril de 2020, o valor pedido pelo imóvel era de R$ 280 mil. Hoje, o lance inicial pedido pelo banco no leilão do dia 25 é de R$ 164,9 mil, desconto de 41%

Tribanco

Casa de 555 metros quadrados em Feira de Santana/BA

Em dezembro de 2020, o valor pedido pelo imóvel era de R$ 980 mil. Hoje, o lance inicial pedido pelo banco no leilão do dia 5 é de R$ 740 mil, cerca de 25% de desconto.

Embracon

Casa em Fortaleza/CE

Em janeiro de 2020, o valor pedido pelo imóvel era de R$ 380 mil. Hoje, o lance inicial pedido pelo consórcio no leilão do dia 23 é de R$ 299.250, cerca de 22% de desconto.

Em março, um prédio comercial no centro de Fortaleza vai a leilão pela China Construction Bank. O edifício comercial, com área construída de 5.655,72 m², terá lance inicial de R$ 10,5 milhões, com incremento mínimo de R$ 50 mil a cada lance. Diferentemente da maioria dos leilões, os interessados poderão conhecer pessoalmente o local, agendando as visitas pelo telefone. O leilão acontecerá no dia 3 de março, às 15h, e será online. O lote já está disponível para ofertas.

Os lances podem ser feitos pelo site da leiloeira.