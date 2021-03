Bancos aumentam os juros de empréstimos. Veja taxas

As taxas de juros de empréstimos voltaram a ser elevadas em janeiro. A taxa de juros média de empréstimos para pessoa física registrou elevação de 0,90% no mês (1,19% em doze meses) e passou de 5,56% ao mês (91,42% ao ano) em dezembro para 5,61% ao mês (92,51% ao ano) em janeiro. É a maior taxa de juros desde julho, de acordo com pesquisa feita pela Anefac.

Veja abaixo os principais resultados da pesquisa:

Tabela de juros da Anefac - janeiro 2021 Tabela de juros da Anefac - janeiro 2021

Para Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de estudos e pesquisas da ANEFAC, os empréstimos ficaram mais caros por conta da expectativa de novas elevações da taxa básica de juros e provável elevação dos índices de inadimplência devido ao fim das pausas nos empréstimos, pagamento dos auxílios emergenciais e aumento da inflação e seus efeitos na renda. Esses fatores tornam os bancos mais seletivos para conceder crédito.

Cartão de crédito

Houve uma elevação de 1,08% na modalidade de crédito: a taxa média passou de 11,07% ao mês (252,50% ao ano) em dezembro de 2020, para 11,19% ao mês (257,10% ao ano) em janeiro.

A taxa deste mês é a maior desde abril de 2020 (11,20% ao mês – 257,48% ao ano).

Cheque Especial

Houve uma elevação de 1,14%. Como resultado, a taxa passou de 7,02% ao mês (125,72% ao ano) em dezembro/2020, para 7,10% ao mês (127,76% ao ano) em janeiro.

A taxa deste mês é a maior desde junho/2020 (7,11% ao mês – 128,01% ao ano).

CDC – Bancos Financiamento de automóveis

Houve uma elevação de 1,52%, passando a taxa de 1,32% ao mês (17,04% ao ano) em dezembro/2020, para 1,34% ao mês (17,32% ao ano) em janeiro.

A taxa deste mês é a maior desde agosto/2020 (1,36% ao mês – 17,60 ao ano).

Empréstimo Pessoal - Bancos

O aumento dos juros foi de 1,27%, e a taxa de juros média da linha passou de 3,14% ao mês (44,92% ao ano) em dezembro/2020, para 3,18% ao mês (45,59% ao ano) em janeiro.

A taxa deste mês é a maior desde junho/2020 (3,21% ao mês – 46,10% ao ano).

Empréstimo Pessoal - Financeiras

Houve uma elevação de 0,65% da taxa de juros, que passou de 6,17% ao mês (105,13% ao ano) em dezembro de 2020, para 6,21% ao mês (106,06% ao ano) em janeiro.

A taxa deste mês é a maior desde junho de 2020 (6,24% ao mês – 106,76% ao ano).

Taxa de juros x Selic

Considerando todas as elevações e reduções da taxa básica de juros promovidas pelo Banco Central desde março de 2013, houve no período uma redução da Selic de 5,50 pontos percentuais (72,41%) de 7,25% ao ano em abril de 2013 para 2% ao ano em janeiro de 2021.

Neste período a taxa de juros média dos empréstimos para pessoa física apresentou uma elevação de 4,54 pontos percentuais (5,16%) de 87,97% ao ano em março de 2013 para 92,51% ao ano em janeiro de 2021.

O que fazer

Como existem grandes variações entre as taxas de juros em cada banco, a Anefac recomenda usar o crédito com moderação e consciência. Veja abaixo as dicas;