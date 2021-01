Banco Santander realiza leilão de 60 imóveis com até 70% de desconto

No dia 21, às 11h, será realizado um leilão com 62 imóveis retomados pelo banco Santander com descontos de até 70%. O certame inclui apartamentos, casas e salas e é realizado pela Frazão Leilões.

Os lotes estão localizados em 12 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Na compra é possível obter crédito imobiliário do banco e financiar a unidade em até 420 meses com taxa de 6,99%. Os débitos e IPTUs serão quitados pelo banco até a data do leilão e os lances estão condicionados à aprovação do vendedor. Os lances iniciais vão de 46.200 reais a mais de 2 milhões de reais, a maioria são imóveis residenciais.

Entre os destaques está uma casa no Rio, no bairro Recreio dos Bandeirantes. A unidade tem 414 metros quadrados e seu lance inicial é de 1,44 milhão de reais.

Já na capital paulista, um apartamento localizado no bairro Jardim Anália Franco tem uma área útil de 181 metros quadrados, quatro vagas na garagem e o lance mínimo é de 780.000 reais, 37% abaixo do valor avaliado.

Os interessados poderão participar do leilão presencialmente ou pela internet. As informações sobre todos os imóveis estão disponíveis no site.