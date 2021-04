Banco Pan dispara 18% após BTG acertar compra de fatia detida pela Caixa

As ações do Banco Pan (BPAN4) disparam cerca de 18% nesta terça-feira, 6, após o BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo controlador da EXAME, informar que acertou um acordo com a Caixa para comprar as ações ordinárias detidas pela estatal no banco, por um valor de 3,69 bilhões de reais.

De acordo com o fato relevante divulgado pelo BTG Pactual na madrugada de hoje, o acordo prevê que a Caixapar, braço de participaçoes da Caixa em empresas, repasse a totalidade das ações ordinárias do Banco Pan de sua titularidade, ou cerca de 49,2% do capital votante, equivalentes a 26,8% do capital social total. Com isso, o BTG Pactual, que vai pagar 11,42 por ação do banco, pode se tornar em breve o único controlador do Pan.

Quer saber como investir nas ações mais promissoras da bolsa? Conheça os relatórios da EXAME Invest Pro

A operação é o último estágio de desinvestimento do Banco Pan, seguindo o plano da Caixa de monetização de ativos não essenciais. A conclusão da operação ainda está sujeita à aprovação do Banco Central e demais autoridades competentes.

Ontem, os papéis BPAN4 fecharam com alta de 4,07%, em 11,24 reais. Nesta sessão, avançavam 17,88%, em 13,25 reais, na máxima do dia, segundo cotação das 13h22, horário de Brasília.

Essa é a maior alta dos papéis desde 3 de junho de 2020, quando subiram 21% após o BTG ter elevado sua fatia no Pan (naquela ocasião, passando de 40,7% para 41,5% do capital social total). Com o acordo hoje, o BTG comprará 100% da participação remanescente da Caixa no banco. As units do BTG Pactual subiam, no mesmo horário, 3,28%, indo para 101,68 reais reais.

Até o momento, o volume financeiro movimentado com as ações BPAN4 neste pregão já alcança a casa dos 161,1 milhões de reais, ultrapassando em mais de duas vezes a média diária dos últimos 21 pregões (em 68,7 milhões de reais).