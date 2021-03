Banco Inter ganha integração com Apple Pay para pagamento com iPhone

O Inter anunciou nesta segunda-feira, 1, que liberou o pagamento pelo Apple Pay. A partir de amanhã, os clientes do banco poderão pagar pelo iPhone ou Apple Watch no débito ou crédito. O pagamento é por aproximação por meio da tecnologia NFC. As informações foram divulgadas com exclusividade pela Exame Invest.

A tecnologia permite a transação em estabelecimentos usando um iPhone ou Apple Watch em terminais compatíveis com NFC e em sites com integração ao sistema da Apple, para isso, é necessário autenticar a transação via senha, Face ID ou Touch ID.

Para cadastrar o cartão do Inter no Apple Pay, o cliente pode fazer a solicitação via app, na área de Cartões, configurações, Cartão, Apple Pay e clicar em Apple Wallet e seguir as instruções.

Outra alternativa é procurar pelo aplicativo “Wallet” no iPhone e clicar no botão de adicionar (+), no canto superior direito e selecionar “Continuar”. Na sequência, digitar os dados do cartão com a câmera ou inserir as informações manualmente, verificar se estão corretos e confirmar. Será preciso fazer uma verificação de propriedade do cartão, no aplicativo ou via SMS. O Wallet dará as informações para prosseguir. No Apple Watch, basta acessar o app Watch, depois Wallet e Apple Pay e seguir os passos de cadastro.

“A compatibilidade com o Apple Pay era um dos serviços mais solicitados pelos clientes do Inter e com ele estamos entregando ainda mais facilidade para as pessoas. Com essa novidade vamos potencializar os meios de pagamento e também simplificar a vida de milhões de brasileiros que usam nossa plataforma todos os dias”, diz o CEO do Inter, João Vitor Menin.

O Inter já permite o pagamento com Google Pay e Samsung Pay.

Como pagar

Em iPhones com Touch ID, basta pressionar duas vezes o botão de início para ativar o Apple Pay. Em seguida, inserir a impressão digital e aproximar o telefone da maquininha. Para iPhones com Face ID (modelo X e posteriores), basta apertar duas vezes o botão liga/desliga, além de realizar leitura facial ou inclusão de senha.