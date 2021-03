Banco do Brasil supera estimativas e tem lucro de R$ 3,7 bilhões no 4º trimestre de 2020

O Banco do Brasil superou estimativas do mercado e registrou lucro líquido de 3,695 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020, valor 6,1% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior. As estimativas estão acima do consenso de mercado Bloomberg, de 3,52 bilhões de reais.

Segundo o banco, o resultado foi influenciado, principalmente, pela redução de 6,3% da PCLD ampliada (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa), medida que estima os valores que a instituição não deve receber dos seus devedores. O trimestre se beneficiou ainda do desempenho positivo das receitas de prestação de serviços (RPS) que cresceram 1,5% e da margem financeira bruta (MFB) que cresceu 1,1% no período.

No comparativo anual, o lucro líquido ajustado apresentou uma queda de 22,2%, totalizando 13,9 bilhões de reais influenciado, principalmente, pelo aumento da PCLD ampliada em 47,6%.

A projeção de lucro estimada pelo Banco do Brasil para 2021 fica entre 16 e 19 bilhões de reais.

O banco comenta seus resultados na próxima sexta-feira, dia 2, às 10h, em teleconferência em teleconferência com analistas e investidores, em português, com tradução simultânea para o inglês.

Os resultados da concorrência

Primeiro grande banco a publicar os resultados do quarto trimestre do ano passado, o Itaú Unibanco registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,388 bilhões no período, queda de 26,1% em relação ao último trimestre do ano anterior.

Já o Bradesco surpreendeu o mercado e reportou lucro recorrente de 6,8 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 2,3% frente ao mesmo período de 2019 e bem acima das projeções de lucro de 5,54 bilhões dos analistas consultados pela Refinitiv.