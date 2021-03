Banco do Brasil reduz participação na Kepler Weber

O Banco do Brasil informou nesta terça-feira (9) que reduziu sua participação acionária na Kepler Weber, alienando parcialmente as ações de sua titularidade por meio de transações realizadas na bolsa de valores. De acordo com o fato relevante divulgado, o movimento aconteceu entre os dias 27/10/2020 e 09/02/2021.

Com a redução, o BB-Banco de Investimento, subsidiária integral do BB, reduziu de 17,45% para 0,002% a participação acionária na Kepler, passando a deter 438 ações ordinárias.

Resultados da Kepler

A Kepler Weber é uma das maiores empresas de equipamentos para armazenagem e soluções pós-colheita de grãos na América Latina e deve divulgar resultados referentes ao 4T20 no dia 24 deste mês.

De acordo com os últimos dados disponíveis, a respeito do terceiro trimestre do ano passado, a empresa apresentou bons resultados, com receita líquida de R$ 201,6 milhões -- aumento de 34,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No trimestre, o EBITDA somou R$ 37,4 milhões, aumento de 47,4% em relação ao mesmo período de 2019.

O menor aumento no período, entre os indicadores destacados, foi o do lucro líquido da empresa. No 3T20, o total foi de R$ 23 milhões, 0,8 pontos percentuais maior do que o registrado no 3T19. Ainda assim, em nove meses, houve aumento expressivo em relação a 2019: R$ 46,9 milhões ante R$ 16,5 milhões no ano anterior.

Entre os motivos para os bons resultados, a companhia menciona maiores vendas no período, condições favoráveis do agronegócio brasileiro e também a recuperação de créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Cortes no BB

Recentemente, o Banco do Brasil informou ao mercado que mais de 5 mil funcionários aderiram ao programa de desligamento incentivado da empresa. A maior parte se aposentou (74%).

Ainda assim, sindicatos têm se mobilizado contra cortes. No fim do mês passado, funcionários do BB realizaram manifestações e fecharam agências em todo o país.