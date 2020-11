Banco digital do Bradesco e BB oferece perdão de até 90% em dívidas

No mês da Black Friday, o Digio oferece a clientes com fatura em atraso até 85% de desconto para a regularização da dívida. Para clientes de empréstimo pessoal com parcelas atrasadas, o desconto é de até 90%.

As dívidas tiram seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

O banco digital do Bradesco e Banco do Brasil também oferece a clientes do cartão de crédito a possibilidade de recuperar até 20% do dinheiro gasto em lojas virtuais parceiras diretamente pelo aplicativo.

Não há valor mínimo de resgate do cashback e o crédito pode ser realizado na fatura aberta do cartão de crédito ou transferido para alguma conta bancária. Dentre as lojas parceiras estão marcas como Netshoes, Decolar, Submarino, Dafiti, Natura e Sephora.

Além disso, até o dia 27 toda quantia depositada na conta terá rendimento de 130% do CDI com resgate imediato por 12 meses.