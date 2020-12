B3 vai emitir R$ 205 milhões em debêntures

A B3 informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou uma emissão de 205 milhões de reais em debêntures simples, em até duas séries. A ação deve mexer com o mercado financeiro nos próximos dias — dado que se trata de algo praticado por uma das poucas companhias brasileiras com valor de mercado superior a R$ 100 milhões –, mas já havia sido brevemente adiantada pela companhia durante a divulgação de resultados do 3º trimestre.

Quer investir na Bolsa mas não sabe como? Confira o curso IniciAção: Primeiros Passos Para Investir na Bolsa, de EXAME Academy

No terceiro trimestre deste ano, a B3 reportou lucro de R$ 1 bilhão, alta de 34,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O ambiente de juros historicamente baixos e a volatilidade acentuada do mercado nos últimos meses contribuem para os bons resultados em 2020. O número de pessoas físicas investindo na bolsa de valores praticamente dobrou, em relação ao mesmo período do ano passado.

O ritmo de investimentos no mercado financeiro parece não cessar tão cedo. Hoje, a bolsa brasileira superou os patamares pré-pandemia e fechou a quinta semana seguida de crescimento contínuo. Expectativas com relação à vacina e investimentos dos Estados Unidos são alguns dos fatores que ajudam a justificar o otimismo dos investidores — além de diferentes ativos a preços atrativos.

Mas afinal, o que são debêntures?

Debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas que não são classificadas como instituições financeiras ou de crédito imobiliário. O valor aplicado é utilizado como um empréstimo do investidor para a organização. Dessa forma, quem investe em debêntures se torna um credor da empresa em questão e recebe juros fixos ou variáveis ao final do período estimulado. Ao comprar estes títulos, é como se o investidor adquirisse parte da dívida da empresa para si.

O processo para investir em debêntures é bastante simples e rápido. O investidor deve ter uma conta ativa numa corretora de valores e dispor de saldo disponível para realizar a aplicação. É possível fazer o investimento em debêntures através do site da corretora, sem a necessidade de sair de sua casa para começar a investir.