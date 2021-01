B3: Não haverá pregão no Carnaval, apesar de SP cancelar feriado

Embora o governo do Estado de São Paulo tenha cancelado o feriadão de Carnaval, a B3 irá manter o calendário previsto para 2021, mantendo fechado os mercados à vista e de futuros nos dias 15 e 16 de fevereiro, e abrindo somente às 13h no dia 17 (Quarta-feira de Cinzas). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da B3.

A medida foi anunciada nesta sexta-feira, 29, pelo governador João Doria em coletiva de imprensa. A decisão, segundo ele,, foi tomada para conter o avanço do coronavírus no estado. Em janeiro, o número de casos bateu recorde em São Paulo, com 283.773 infecções registradas até quinta-feira, 28. Em termos nominais, o estado é mais atingido pela pandemia no país, com 1.731.294 registrados e 52.170 mortes.

Medida semelhante foi adotada em 2020, quando a Prefeitura de São Paulo também alterou o calendário de feriados para conter a pandemia. Mas, em vez de cancelados, os feriados foram adiantados.