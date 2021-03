B3 mantém calendário, mesmo após prefeitura de SP antecipar feriados

A B3 anunciou nesta sexta-feira a manutenção regular das operações de mercado financeiro, mesmo após a prefeitura de São Paulo ter decidido antecipar feriados municipais para o período entre 26 e março e 1 de abril.

"A B3 reforça que nos dias 26/03/2021, 29/03/2021, 30/03/2021, 31/03/2021 e 01/04/2021 haverá atividades de registro, negociação, depósito centralizado, compensação, liquidação e de infraestrutura para financiamento", informou a companhia em comunicado.

Na quinta-feira, a prefeitura paulista antecipou cinco feriados municipais em uma tentativa de reduzir a circulação de pessoas no momento mais crítico da pandemia de covid-19 no Brasil e, com isso frear a disseminação do coronavírus.

Com as antecipações e o feriado nacional de Sexta-Feira Santa no dia 2 de abril, a cidade não terá dias úteis entre os dias 26 de março e 4 de abril.