B3 fecha pela última vez em feriado municipal

Em função do Aniversário de São Paulo, não houve pregão nesta segunda-feira, 25, na B3, sediada na cidade. Esta, porém, foi a última vez que a bolsa brasileira se manteve fechada em um feriado municipal.

Isso porque a partir de 2022, a B3 seguirá apenas o calendário nacional, passando a desconsiderar os feriados municipais e estaduais. Até lá, a bolsa ainda irá fechar em 9 de julho, quando o estado de São Paulo celebra o dia da Revolução Constitucionalista. Já o Dia da Consciência Negra, que será o segundo e último feriado da cidade de São Paulo do ano, irá cair em um sábado.

A decisão sobre a mudança foi tomada no ano passado, pouco após o adiantamento do feriado municipal de 20 de novembro (dia da Consciência Negra) provocar uma confusão no mercado financeiro.

Na época, bancos, corretoras e gestoras chegaram a escrever uma carta conjunta dizendo que a alteração de última hora poderia provocar “grande risco sistêmico”.

A B3, contudo, afirmou que a mudança procura se alinhar às práticas do mercado internacional, em que, de forma geral, as bolsas fecham apenas em feriados nacionais.

Além de aumentar a quantidade de pregões no ano, as novas regras também devem gerar um maior alinhamento no câmbio, já que o mercado de dólar futuro segue o calendário da B3 e o de dólar à vista, o nacional.