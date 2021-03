Azul e Gol avançam 5% em dia de volatilidade no Ibovespa

As ações das companhias aéreas Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) estão entre as maiores altas do Ibovespa no pregão desta segunda-feira, com avanços de 5,66% e 5,03%, respectivamente, por volta das 14h15.

O desempenho acompanha a valorização das companhias aéreas em Nova York, que operam em alta após dados mostrarem aumento nas reservas de viagens nas últimas semanas com avanço da vacinação.

De acordo com dados da Agência de Segurança no Transporte (TSA), os aeroportos dos EUA registraram maior tráfego em um ano na última sexta-feira, com mais de 1,35 milhão de passageiros.

Na Nasdaq, os papéis da American Airlines sobem 6,79% e os da United Airlines têm alta de 7,59%.

"A reabertura está caminhando bem nos Estados Unidos. Começaram a ser testados apps para facilitar voos internacionais, mostrando quem foi vacinado, se o local exige teste. Tudo isso contribuiu para virar a página na crise das empresas do setor", afirma Gustavo Cruz, da RB Investimentos.

No caso da Gol, houve ainda uma recomendação de compra dos papéis por parte do Goldman Sachs, apesar do avanço da pandemia no Brasil.