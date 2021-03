Auxílio emergencial: nascidos em agosto devem atualizar cadastro no app

Os trabalhadores nascidos em agosto que receberam o auxílio emergencial devem atualizar os seus dados cadastrais a partir desta quinta-feira, 25.

A atualização é feita pelo celular, não sendo preciso ir até uma agência da Caixa. No aplicativo Caixa Tem, o usuário deve acessar a conversa “Atualize seu cadastro” e enviar a documentação solicitada: foto (selfie) e um documento de identificação (RG ou CNH).

A atualização cadastral está sendo realizada de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários do programa. Na sexta-feira, será a vez dos nascidos em setembro. A atualização segue até o dia 31 de março, com os nascidos em dezembro.

Veja o calendário:

Data para atualização Mês de nascimento A partir do dia 14/03 Janeiro A partir do dia 16/03 Fevereiro A partir do dia 18/03 Março A partir do dia 20/03 Abril A partir do dia 22/03 Maio A partir do dia 23/03 Junho A partir do dia 24/03 Julho A partir do dia 25/03 Agosto A partir do dia 26/03 Setembro A partir do dia 29/03 Outubro A partir do dia 30/03 Novembro A partir do dia 31/03 Dezembro

Nova rodada: veja os valores

O governo já publicou a medida provisória que regulamenta o pagamento do auxílio emergencial em 2021. Segundo a MP, o benefício serão quatro parcelas de 250 reais, sendo limitado a um beneficiário por família. No caso das mulheres provedoras de família monoparental, o valor do auxílio emergencial será de 375 reais. Em caso de família unipessoal (solteiros, viúvos), o valor do benefício será de 150 reais.

O pagamento será da mesma forma que ocorreu no ano passado e poderá ser realizado por meio de conta do tipo poupança social digital, aberta em nome do beneficiário. O calendário de pagamento da nova rodada do auxílio emergencial está pronto, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. As datas de pagamento, no entanto, dependem de validação do presidente Jair Bolsonaro.