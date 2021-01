As gestoras de fundos que mais ganharam clientes em 2020

Os fundos de investimento atraíram milhões de novos clientes em 2020. Eles buscaram uma rentabilidade melhor em um ano no qual a Selic atingiu o seu piso histórico. E a disputa por eles foi ferrenha entre as gestoras de recursos.

Quando verificamos quem mais atraiu novos clientes, as gestoras independentes ganham: registraram crescimento de 2,61 milhões de cotistas no ano, fechando 2020 com 8,34 milhões de cotistas. Já os cinco maiores bancos de varejo do país (Bradesco, Caixa, Santander, Itaú e Banco do Brasil) fecharam o ano com 14,84 milhões de cotistas, um crescimento de 4,1% com relação ao ano de 2019.

É o que aponta um levantamento elaborado pela Economatica com base nas informações disponibilizadas pelos gestores na CVM e Anbima. Foram considerados na análise os fundos de ações, renda fixa, multimercados e fundos imobiliários.

Veja abaixo as instituições financeiras que mais atraíram clientes no ano passado, tanto no ranking geral, considerando todos os tipos de fundos definidos na pesquisa, como por categoria de fundo, de acordo com o levantamento:

Os campeões

A lista é liderada pela BB DTVM. com 821.766 cotistas a mais no ano de 2020. A XP tem o segundo maior crescimento com 288.840 cotistas a mais.

Ações

A Western Asset teve crescimento de 102.441 cotistas e lidera a lista das gestoras de ações com maior crescimento no ano. A BB DTVM tem o segundo maior crescimento com 85.061 cotistas e XP com 29.761 cotistas a mais em 2020 é a terceira gestora da lista.

Multimercados

A XP registrou crescimento de 155.477 cotistas em 2020 e lidera quando se trata de gestoras com fundos multimercados, seguida pelo Itaú. com crescimento de 136.762 cotistas e a Ibiúna, com 93.656 cotistas.

Renda Fixa

Com crescimento de 659.869 cotistas no ano, a BB DTVM lidera os gestores de renda fixa com maior crescimento de cotistas. Em segundo lugar está a XP, com crescimento de 91.315 cotistas, e Western Asset com 17.505 cotistas a mais.

Fundos imobiliários

A XP, com crescimento de 223.929 cotistas, lidera a lista entre os gestores de fundos imobiliários em 2020. O BTG Pactual, com 221.506 cotistas a mais, está na segunda posição e o Credit Suisse. com 166.359 é a terceira gestora com a maior posição.

A pesquisa considera somente os fundos presentes no mercado desde 31 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2020. Fundos criados após esta data ou que encerraram antes de 31 de dezembro não fazem parte da amostra.

A Economatica ressalta que pode haver uma dupla contagem porque não foram excluídos os fundos master da amostra, mas, considerando que esses fundos têm pouco cotistas, o desvio da amostra tende a ser pequeno. Além disso, muitos CPFs são cotistas de mais de um fundo. Assim, um único investidor pode estar listado em diversos fundos.