As ações que pagam dividendos mais indicadas para janeiro

As ações da Taesa (TAEE11), Telefônica Vivo (VIVT4) e Vale (VALE3) lideram as recomendações de corretoras para janeiro entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados cinco das 13 carteiras consultadas pela EXAME.

Sobre a Taesa, as corretoras destacaram que a companhia de energia já sinalizou que segue comprometida nos investimentos visando crescimento. Além disso, a empresa está com o caixa após três recentes captações. A transmissora é uma forte geradora de caixa e com bom histórico de distribuição de proventos.

A Telefônica Vivo também tem um bom histórico de pagamento de dividendos. Somado a isso, mesmo impactada pela desaceleração econômica devido à pandemia de coronavírus, o reflexo na companhia foi limitado devido ao setor de atuação. Somado a isso, a venda da operação móvel da Oi, que trará mudanças importantes na dinâmica competitiva do setor, e a chegada do 5G poderão oferecer à Vivo uma oportunidade da empresa ganhar mercado em segmentos de maior receita média por usuário.

Em relação à Vale, os analistas destacaram o preço do minério que apresentou uma forte valorização nos últimos meses. A expectativa é que um novo ciclo positivo de commodities deverá beneficiar a companhia.

Veja abaixo a lista completa e a recomendação de cada corretora

Ação Recomendação Taesa (TAEE11) 5 Telefônica Vivo (VIVT4) 5 Vale (VALE3) 5 BB Seguridade (BBSE3) 4 Transmissão Paulista (TRPL4) 4 Banco do Brasil (BBAS3) 3 CCR (CCRO3) 3 Itaúsa (ITSA4) 3 EDP Brasil (ENBR3) 3 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 B3 (B3SA3) 2 Telefônica Vivo (VIVT3) 2 Copasa (CSMG3) 2 Enauta (ENAT3) 2 Sanepar (SAPR11) 2 Engie Brasil (EGIE3) 2 CSN (CSNA3) 1 MRV (MRVE3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 AES Tietê (TIET11) 1 Copel (CPLE6) 1 SulAmérica (SULA11) 1 Fleury (FLRY3) 1 MAHLE-Metal (LEVE3) 1 Santander (SANB11) 1 Ser Educacional (SEER3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Hypera Pharma (HYPE3) 1 Alupar (ALUP11) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Vale (VALE3) 20 EcoRodovias (ECOR3) 20

Elite

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CCR (CCRO3) 20 CSN (CSNA3) 20 MRV (MRVE3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Ação Peso (%) AES Tietê (TIET11) 20 Copasa (CSMG3) 20 Copel (CPLE6) 20 Enauta (ENAT3) 20 SulAmérica (SULA11) 20

Modalmais

Ação Peso (%) Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Banco Brasil (BBAS3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20

Mycap

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 EDP Brasil (ENBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Necton

Ação Peso (%) Vale (VALE3) 20 Enauta (ENAT3) 20 CCR (CCRO3) 20 EDP Brasil (ENBR3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) B3 (BRSA3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Isa CTEEP (TRPL4) 20

Planner

Ação Peso (%) EDP Brasil (ENBR3) 20 Fleury (FLRY3) 20 Mahle-Metal (LEVE3) 20 Santander (SANB11) 20 Ser Educacional (SEER3) 20

Quantitas

Ação Peso (%) Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Hypera Pharma (HYPE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Ação Peso (%) Vale (VALE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Alupar (ALUP11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 BB Seguridade(BBSE3) 20

Terra

Ação Peso (%) Engie (EGIE3) 20 B3 (B3SA3) 20 Banco do Brasil (BBAS3) 20 CCR (CCRO3) 20 Copasa (CSMG3) 20

Toro