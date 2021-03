As ações que pagam dividendos mais indicadas para fevereiro

As ações da BB Seguridade (BBSE3) lideram as recomendações de corretoras para fevereiro entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados seis das 13 carteiras consultadas pela EXAME. Outro destaque foram as ações da Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3) que tiveram 5 indicações, cada uma.

Sobre os papéis da BB Seguridade, os analistas destacaram que a volta do ambiente de negócios menos turbulento e o bom desempenho do segmento rural e da redução de sinistralidade devem motivar a retomada da seguradora nos próximos meses. Além disso, eles destacaram que a seguradora tem um forte histórico de boa pagadora de dividendos.

Em relação à Taesa, os analistas disseram que a companhia de energia já sinalizou que segue comprometida nos investimentos visando crescimento. Além disso, a empresa está com o caixa após três recentes captações. A transmissora é uma forte geradora de caixa e com bom histórico de distribuição de proventos.

Já sobre a Vale, os analistas acreditam que a redução nos níveis de produção anunciada pela mineradora e o contínuo crescimento da demanda chinesa devem manter os preços do minério de ferro em patamares elevados, o que beneficia a companhia em 2021.

Veja abaixo a lista completa e a recomendação de cada corretora

Ação Recomendação BB Seguridade (BBSE3) 6 Taesa (TAEE11) 5 Vale (VALE3) 5 Telefônica Vivo (VIVT3) 4 Itaúsa (ITSA4) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 3 Transmissão Paulista (TRPL4) 3 CCR (CCRO3) 3 B3 (B3SA3) 2 Enauta ( ENAT3) 2 Copasa (CSMG3) 2 Engie Brasil (EGIE3) 2 EDP Brasil (ENBR3) 2 Eletrobras (ELET6) 2 Ecorodovias (ECOR3) 1 Cosan (CSAN3) 1 Klabin (KLBN11) 1 Eletrobras (ELET3) 1 SulAmérica (SULA11) 1 BR Distribuidora (BRDT3) 1 Energisa (ENGI11) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Hering (HGTX3) 1 Hypera Pharma (HYPE3) 1 Alupar (ALUP11) 1

Ágora Investimentos

Desempenho em janeiro: -4%

Desempenho no ano 2021: -4%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefonica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20 Ecorodovias (ECOR3) 20

Elite

Desempenho em janeiro: -5,56%

Desempenho no ano: -5,56%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Desempenho em janeiro: -2,52%

Desempenho no ano: -2,52%

Ações excluídas: MRV

Ações incluídas: Klabin

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CCR (CCRO3) 20 Cosan (CSAN3) 20 Klabin (KLBN11) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Desempenho em janeiro: -5,07%

Desempenho no ano: -5,07%

Ações excluídas: Copel e AES Tietê

Ações incluídas: BB Seguridade e Eletrobras

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Eletrobras (ELET3) 20 Enauta ( ENAT3) 20 Copasa (CSMG3) 20 SulAmérica (SULA11) 20

Modalmais

Desempenho em janeiro: -4,7%

Desempenho no ano: -4,7%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Itaúsa (ITSA4) 20 Banco do Brasil (BBASE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Mycap

Desempenho em janeiro: -4,41%

Desempenho no ano: -4,41%

Não houve alternação na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguidade (BBSE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 EDP Brasil (ENBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Vivo Telefônica (VIVT3) 20

Necton

Desempenho em janeiro: -5,58%

Desempenho no ano: -5,58%

Ações excluídas: Sabesp

Ações incluídas: Energisa

Ação Peso (%) Vale (VALE3) 20 Enauta (ENAT3) 20 CCR (CCRO3) 20 Energisa (ENGI11) 20 EDP Energias (ENBR3) 20

Nova Futura

Desempenho em janeiro: -4,25%

Desempenho no ano: -4,25%

Não houve alteração.

Ação Peso (%) B3 (BRSA3) 20 Brasil Seguridade (BBSE3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Isa CTEEP (TRPL4) 20

Planner

Desempenho em janeiro: -5,42%

Desempenho no ano: -5,42%

Ações excluídas: EDP Brasil, Fleury, MAHLE-Metal, Santander e Ser Educacional.

Ações incluídas: BB Seguridade, Banco do Brasil, Eletrobras e Hering.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Banco do Brasil ( BBAS3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Hering (HGTX3) 20

Quantitas

Desempenho em janeiro: 0,27%

Desempenho no ano: 0,27%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Hypera Pharma (HYPE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Desempenho em janeiro: -3,06%

Desempenho no ano:-3,06%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Vale (VALE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Alupar (ALUP11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20

Terra

Desempenho em janeiro: -5,62%

Desempenho no ano: -5,62%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Engie (EGIE3) 20 B3 (B3SA3) 20 Banco Brasil (BBAS3) 20 CCR (CCRO3) 20 Copasa (CSMG3) 20

Toro

Desempenho em janeiro: -6,6%

Desempenho no ano: 6,6%

Não houve alternação na carteira.