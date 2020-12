As ações que pagam dividendos mais indicadas para dezembro

As ações da Telefônica Vivo e Taesa lideram as recomendações de corretoras para dezembro entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados por nove e sete das 15 carteiras consultadas pela EXAME.

Sobre a Telefônica Vivo, os analistas destacaram que a companhia gera um robusto e consistente fluxo de caixa e tem um longo histórico de pagamentos de dividendos. Mesmo impactada pela desaceleração econômica devido à pandemia de coronavírus, o reflexo na companhia foi limitado devido ao setor de atuação. Somado a isso, a venda da operação móvel da Oi, que trará mudanças importantes na dinâmica competitiva do setor, e a chegada do 5G poderão oferecer à Vivo uma oportunidade da empresa ganhar mercado em segmentos de maior receita média por usuário.

Sobre a Taesa, os analistas destacaram que a companhia segue focando na finalização de seus seis projetos atualmente em construção. Ademais, a gestão de crise da companhia se mostrou eficaz e os maiores efeitos da covid-19 na empresa se limitaram a atrasos não significativos em tais projetos.

Além disso, como esperado o conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de 410,8 milhões de reais em dividendos intercalares (1,19237597898 real/Unit) e 58,4 milhões de reais (0,16956630837 real/Unit) a título de juros sobre o capital próprio. O pagamento dos dividendos e JCP ocorreram em 25 de novembro de 2020, com base na posição acionária do dia 16 de novembro de 2020. A partir do dia 17 de novembro de 2020, as ações e units passaram a ser negociadas “ex-dividendos e JCP”. O retorno líquido foi de 4,0%.

Veja abaixo a lista completa e a recomendação de cada corretora. A carteira da Rico saiu do ranking porque promoveu mudanças no modelo de carteira mensal. A partir de agora, o conteúdo será baseado numa análise quantitativa, na qual não é possível fixar um padrão de número de papéis recomendados. Por isso, a carteira no antigo modelo foi descontinuada.

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT4) 9 Taesa (TAEE11) 7 Vale (VALE3) 6 BB Seguridade (BBSE3) 5 Engie Brasil (EGIE3) 4 Transmissão Paulista (TRPL4) 4 B3 (B3SA3) 4 Itaúsa (ITSA4) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 3 CCR (CCRO3) 3 Hypera (HYPE3) 2 AES Tietê (TIET11) 2 Copasa (CSMG3) 2 EDP Energia ( ENBR3) 2 Banco do Brasil ( BBAS3) 1 Telefônica Vivo (VIVT3) 1 Petrobras Distribuidora ( BRDT3) 1 Porto Seguro ( PSSA3) 1 Bradesco ( BBDC4) 1 Gerdau ( GGBR4) 1 ABC Brasil ( ABCB4) 1 Copel ( CPLE6) 1 Ferbasa ( FESA4) 1 Sanepar ( SAPR4) 1 MRV ( MRVE3) 1 Cesp ( CESP6) 1

Ativa

Desempenho em novembro: 13,69%

Desempenho no ano: -23,53%

Não houve alteração na carteira

Ação Peso (%) Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Hypera Pharma (HYPE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20

Ágora Investimentos

Desempenho em novembro: 18,89%

Desempenho no ano: 3,90%

Não houve alteração na carteira

Ação Peso (%) Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Vale (VALE3) 20 EcoRodovias (ECOR3) 20

Elite

Desempenho em novembro: -9,02%

Desempenho no ano: -3,04%

Não houve alteração na carteira

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Guide Investimentos

Desempenho em novembro: 14,70%

Desempenho no ano: -32,69

Ações excluídas: BTG Pactual e Engie

Ações incluídas: CCR e MRV

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CCR (CCRO3) 20 Cosan (CSAN3) 20 MRV (MRVE3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Desempenho em novembro: 15,70%

Desempenho no ano: -15,35%

Ações incluídas: Copasa e AES Tietê

Ações retiradas: Enauta e Transmissão Paulista

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 AES Tietê (TIET11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Copasa (CSMG3) 20

Modalmais

Desempenho em novembro: 13,20%

Desempenho no ano: 13%

Não houve alteração na carteira

Ação Peso (%) Itaúsa (ITSA4) 20 Banco do Brasil (BBASE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Mycap

Desempenho em novembro: 15,91%

Desempenho no ano: -4,26%

Não houve alternação na carteira

Ação Peso (%) Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Brasil (VIVT4) 20 B3 (B3SA3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Taesa (TAEE11) 20

Necton

Desempenho em novembro: 13,18%

Desempenho no ano: -9,7%

Ação incluída: CCR

Ação excluída: Engie

Ação Peso (%) CCR (CCRO3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Vale (VALE3) 20 EDP Energias (ENBR3) 20

Nova Futura

Desempenho em novembro: 11,65%

Desempenho no ano: 1,22%

Não houve alteração

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 B3 (B3SA3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20

Planner

Desempenho em novembro: 17,24%

Desempenho no ano: -21,86

Ações incluídas: ABC Brasil, Copel, Engie, Ferbasa e Telefônica Vivo

Ações retiradas: Taesa, Transmissão Paulista, Santander, Grendene e Copasa

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 20 Copel (CPLE6) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Ferbasa (FESA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Quantitas

Desempenho em novembro: 18,13%

Desempenho no ano: -7,65%

Ação excluída: Banco do Brasil

Ação incluída: Hypera

Ação Peso (%) Hypera (HYPE3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Taesa (TAEE11) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Desempenho em novembro: 15,33%

Desempenho no ano: -20,67%

Não houve alteração na carteira

Ação Peso (%) Vale (VALE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Alupar (ALUP11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20

Terra

Desempenho em novembro: 18,93%

Desempenho no ano: -0,28%

Ações retiradas: Taesa e Bradespar

Ações incluídas: Engie e CCR

Ação Peso (%) Engie (EGIE3) 20 B3 (B3SA3) 20 Banco Brasil (BBAS3) 20 CCR (CCRO3) 20 Copasa (CSMG3) 20

Toro

Desempenho em novembro: 13%

Desempenho no ano: 1%

Não houve alternação na carteira

Ação Peso (%) Vivo Telefônica (VIVT4) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Banco Brasil (BBAS3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20

XP Investimentos

Desempenho em novembro: 10,8%

Desempenho no ano: -6%

Não houve alteração na carteira