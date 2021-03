As ações mais recomendadas para março por 18 corretoras

As ações da Vale (VALE3) e da B3 (B3SA3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para março. Os papéis foram citados, respectivamente, em 14 e 10 das 18 carteiras consultadas pela EXAME Invest. Outros destaques são as ações do JBS (JBSS3) que tiveram sete indicações.

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não podem ser substituídos posteriormente — ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.

Entre as instituições financeiras consultadas, a Modalmais registrou a melhor performance no mês, uma alta de 3,20%. Na outra ponta, a carteira da Elite registrou queda de 8%. O Ibovespa, principal índice da bolsa, encerrou o mês com queda de 4,37%, e apenas 3 das 18 corretoras tiveram desempenho melhor do que o do índice.

Veja as ações mais indicadas para março

Ação Recomendações Vale (VALE3) 14 B3 (B3SA3) 10 JBS (JBSS3) 7 Gerdau (GGBR4) 6 Bradesco (BBDC4) 6 BTG Pactual (BPAC11) 6 Via Varejo (VVAR3) 6 Suzano (SUZB3) 4 Eneva (ENEV3) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 4 Petrobras (PETR4) 4 Itaúsa (ITSA4) 3 Rumo (RAIL3) 3 Magazine Luiza (MGLU3) 3 Simpar (SIMH3) 3 PetroRio (PRIO3) 3 Lojas Americanas (LAME4) 3 Pão de Açucar (PCAR3) 3 ABC Brasil (ABCB4) 3 Usiminas (USIM5) 2 Lojas Quero-Quero (LJQQ3) 2 CSN (CSAN3) 2 Enauta (ENAT3) 2 Marfrig (MRFG3) 2 Natura (NTCO3) 2 Unidas (LCAM3) 2 WEG (WEGE3) 2 SLC Agricola (SLCE3) 2 Taesa (TAEE11) 2 Eztec (EZTC3) 2 Minerva (BEEF3) 2 Notredame Intermédica (GNDI3) 2 Randon (RAPT4) 2 BR Malls (BRML3) 2 CCR (CCRO3) 2 Energisa (ENBR3) 2 Hapvida (HAPV3) 2 Sabesp (SBSP3) 2 Cosan (CSAN3) 2 C&A (CEAB3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 Omega (OMGE3) 1 Tenda (TEND3) 1 IVVB11 1 Meliuz (CASH3) 1 Portobello (PTBL3) 1 3R (RRRP3) 1 Sulamérica (SULA11) 1 BRF (BRFS3) 1 Multiplan (MULT3) 1 Qualicorp (QUAL3) 1 Aliansce Sonae (ALSO3) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Sinqia (SQIA3) 1 Banco do Brasil (BBASE3) 1 Locaweb (LWSA3) 1 Profarma (PFRM3) 1 Telefônica Vivo (VIVT3) 1 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Cemig (CMIG4) 1 Log-In Logística Intermodal (LOGN3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Ambipar (AMBP3) 1 Centauro (CNTO3) 1 Grazziotin (CGRA4) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hypera (HYPE3) 1 Kepler Weber (KEPL3) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 BR Distribuidora (BRDR3) 1 Rede D'Or (RDOR3) 1 GOLD11 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade no mês:

Nome Rentabilidade em fevereiro (%) Modalmais 3,2 Benndorf Research 0,6 Quantitas 0,2 Genial Investimentos -0,48 CM Capital -0,63 Easynvest -1,19 Guide Investimentos -1,34 BB Investimentos -1,78 Nova Futura -2,89 Necton -3,77 Santander -4,54 Terra Investimentos -4,66 Toro Investimentos -4,75 Singulare -4,93 MyCap -5,85 Planner -6,37 Ágora Investimentos -7,9 Elite -8,1

ÁGORA INVESTIMENTOS

Desempenho em fevereiro: -7,90%

Desempenho no ano: -8,7%

Ações excluídas: Itaú Unibanco, Iochpe Maxion e Petrobras

Ações incluídas: Itaúsa, Tenda e Usiminas

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 C&A (CEAB3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Omega (OMGE3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Tenda (TEND3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Desempenho em fevereiro: -1,78%

Desempenho no ano: -9,2%

Ações excluídas: Ambev, BR Distribuidora, Tupy e Weg

Ações incluídas: CSN, JBS, Lojas Quero-Quero e Suzano

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 CSN (CSNA3) 10 Direcional (DIRR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Quero-Quero (LJQQ3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Simpar (SIMH3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10

Benndorf Research



Desempenho em fevereiro: 0,60%

Desempenho no ano: 5,71%

Ações excluídas: Lojas Quero-Quero, Rumo, Enjoei, WEG, Marfrig e BTG Pactual.

Ações incluídas: Enauta, Vale, Gerdau, Eneva, PetroRio e Agrogalaxy.

Ação Peso (%) Agrogalaxy (AGXY3) 15,5 Cosan (CSAN3) 8,5 Enauta (ENAT3) 6 Eneva (ENEV3) 7 Gerdau (GGBR4) 11 IVVB11 13,5 Meliuz (CASH3) 12 PetroRio (PRIO3) 9 Portobello (PTBL3) 7 Vale (VALE3) 10

CM Capital

Desempenho em fevereiro: -0,63%

Desempenho no ano: -5,78%

Ações excluídas: Azul e Petrobras

Ações incluídas: 3R e Via Varejo

Ação Peso (%) 3R (RRRP3) 10 B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Natura (NTCO3) 10 Simpar (SIMH3) 10 Sinqia (SQIA3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Elite

Desempenho em fevereiro: -8,10%

Desempenho no ano: -12,59%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBASE3) 10 Eztec (EZTC3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Natura (NTCO3) 10 SulAmérica (SULA11) 10 Unidas (LCAM3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Easynvest

Desempenho em fevereiro: -1,19%

Desempenho no ano: -2,62%

Ações excluídas: Lojas Renner

Ações incluídas: BRF

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 BRF (BRFS3) 10 Eneva (ENEV3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Qualicorp (QUAL3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Vale (VALE3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em fevereiro: -0,48%

Desempenho no ano: +1,45

Ações excluídas: Banco Pan, Mitre e Vulcabras

Ações incluídas: BTG Pactual, Gerdau e Suzano.

Ação Peso (%) Aliansce Sonae (ALSO3) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Locaweb (LWSA3) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Profarma (PFRM3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Suzano (SUZB3) 10

Guide

Desempenho em fevereiro: -1,34%

Desempenho no ano: -0,22%

Ações excluídas: CVC, Itaú Unibanco e Movida

Ações incluídas: PetroRio, BTG Pactual e GOLD11

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Eneva (ENEV3) 10 GOLD11 10 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Quero-Quero (LJQQ3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Modalmais

Desempenho em fevereiro: 3,20%

Desempenho no ano: 1,20%

Ações excluídas: BRF, BTG Pactual, Marfrig, Rumo, Santos Brasil, Azul, Duratex, Braskem, SLC Agrícola e Vulcabras

Ações incluídas: Banco ABC Brasil, Camil, Gerdau, Lojas Americanas, Minerva, Usiminas, NotreDame Intermédica, Klabin, Suzano e Inter

Ação Peso (%) Banco ABC (ABCB4) 10 Banco Inter (BIDI11) 10 Camil (CAML3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Minerva (BEEF3) 10 Notre Dame Intermédica (GNDI3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Usiminas (USIM5) 10

MyCap

Desempenho em fevereiro: -5,85%

Desempenho no ano: -13,17%

Ações excluídas: Magazine Luiza, Eletrobras, Rumo, Movida e BB Seguridade

Ações incluídas: Lojas Americanas, Cemiga, Marfrig, Log-In Logística Intermodal e Bradespar

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Bradespar (BRAP4) 10 Cemig (CMIG4) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Log-In Logística Intermodal (LOGN3) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Randon (RAPT4) 10

Necton

Desempenho em fevereiro: -3,77%

Desempenho no ano: -6,44%

Ações incluídas: BR Malls, CCR, Energisa, Hapvida, JBS, Pão de Açucar e Sabesp

Ações retiradas: Lojas Renner, Multiplan, Petz, Santos Brasil, Simpar, Suzano e Via Varejo

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 BR Malls (BRML3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Energisa (ENBR3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açúcar (PCAR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10

Nova Futura

Desempenho em fevereiro: -2,89%

Desempenho no ano: -8,79%

Ações excluídas da carteira: Ambev, Petrobras e Cyrella

Ações incluídas na carteira: : JBS, Petrorio e Klabin

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cosan (CCSAN3) 10 CSN (CSNA3) 10 JBS (JBSS3) 12,5 Klabin (KLBN11) 10 Petrorio (PRIO3) 10 Vale - (VALE3) 12,5 Via Varejo - (VVAR3) 5

Planner

Desempenho em fevereiro: -6,37%

Desempenho no ano: -11,29%

Ações excluídas: Minerva, Neoenergia, Ecorodovias e Rede D'or

Ações incluídas: JBS, Taesa, Vale e Notre Dame Intermédica

Ações Peso (%) B3 (B3SA3) 10 JBS (JBSS3) 10 Notre Dame Intermédica (GNDI3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Randon (RAPT4) 10 Simpar (SIMH3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Quantitas

Desempenho em fevereiro: 0,20%

Desempenho no ano: -4,17%

Ação retirada da carteira: Eletrobras

Ação incluída na carteira: Grazziotin

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 12,50 BTG Pactual (BPAC11) 7,50 Centauro (CNTO3) 10 Grazziotin (CGRA4) 5 Guararapes (GUAR3) 15 Hypera (HYPE3) 17,50 Itaú (ITUB4) 5 Kepler Weber (KEPL3) 7,50 SLC (SLCE3) 15 Ultrapar (UGPA3) 5

Santander

Desempenho em fevereiro: -4,54%

Desempenho no ano:-7,47%

Ação retirada: Itaú e Ecorodovias

Ação incluída: B3 e BTG Pactual

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 KLabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR3) 10 Petrobras Distribuidora (BRDR3) 8 Rede D'or (RDOR3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 12 Via Varejo (VVAR3) 10

Singulare (Ex-Socopa)

Desempenho em fevereiro: -4,93%

Desempenho no ano: -8,16%

Ação retirada: Pão de Açucar

Ação incluída: Via Varejo

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 BR Malls (BRML3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Energisa (ENBR3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açúcar (PCAR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em fevereiro: -4,66

Desempenho no ano: -8%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Eztec (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 JBS (JBSS3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em fevereiro: -4,75%

Desempenho no ano: -7,99%

Ações retiradas da carteira: Azul, Banco do Brasil, BR Malls, C&A, Cielo, Duratex, JBS, Magazine Luiza

Ações incluídas na carteira: ABC Brasil, Minerva, Enauta, Metalurgica Gerdau, Klabin, Pão de Açucar, Vale e WEG