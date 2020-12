As ações mais recomendadas para dezembro, segundo 18 corretoras

As ações da bolsa de valores (B3) e da mineradora Vale (VALE3) lideraram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês. Para dezembro, os papéis foram citados em 12 das 18 carteiras consultadas pela EXAME.

Outro destaque são as ações da Petrobras (PETR4) e da Via Varejo (VVAR3) que tiveram oito indicações cada.

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa.

Os papéis indicados no início de cada mês não podem ser substituídos posteriormente — ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.

A carteira da Rico saiu do ranking porque promoveu mudanças no modelo de carteira mensal. A partir de agora, o conteúdo será baseado em uma análise quantitativa, no qual não é possível fixar um padrão de número de papéis recomendados. Por isso, a carteira no antigo modelo foi descontinuada.

Já a Capital Research também optou por sair do ranking porque está passando por uma fase de reestruturação interna e, por conta disso, alguns de seus processos e parte da produção de conteúdo está pausada.

Ações mais indicadas para dezembro

Ação Recomendações B3 (B3SA3) 12 Vale (VALE3) 12 Petrobras (PETR4) 8 Via Varejo (VVAR3) 8 Bradesco (BBDC4) 7 Cyrela (CYRE3) 5 Ecorodovias (ECOR3) 5 Gerdau (GGBR4) 5 Magazine Luiza (MGLU3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 4 Itaúsa (ITSA4) 4 Rumo (RAIL3) 4 BTG Pactual (BPAC11) 3 Eztec (EZTC3) 3 JBS (JBSS3) 3 Klabin (KLBN11) 3 BR Malls (BRML3) 2 CCR (CCRO3) 2 Centauro (CNTO3) 2 Eletrobras (ELET6) 2 Hapvida (HAPV3) 2 Iguatemi (IGTA3) 2 Locaweb (LWSA3) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 M Dias Branco (MDIA3) 2 Movida (MOVI3) 2 Omega (OMGE3) 2 Santander (SANB11) 2 Vivara (VIVA3) 2 WEG (WEGE3) 2 Aliasnce Sonae (ALSO3) 1 Ambev (ABEV3) 1 Ambipar (AMBP3) 1 B2W (BTOW3) 1 BR Properties (BRPR3) 1 BRF (BRFS3) 1 Burger King (BKBR3) 1 CVC (CVCB3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 EDP Brasil (ENBR3) 1 Energisa (ENGI11) 1 Gol (GOAU4) 1 Grazziotin (CGRA4) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hidrovias do Brasil (HBSA3) 1 Hypera (HYPE3) 1 Ishares Small Caps (SMAL11) 1 JHSF (JHSF3) 1 Light (LIGT3) 1 Lojas Americanas (LAME4) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 Minerva (BEEF3) 1 Mitre (MTRE3) 1 MRV (MRVE3) 1 Multiplan (MULT3) 1 Natura (NTCO3) 1 Neoenergia (NEOE3) 1 Notredame Intermédica (GNDI3) 1 Oi (OIBR4) 1 Pão de Açúcar (PCAR3) 1 Petro Rio (PRIO3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 1 Profarma (PFRM3) 1 Quero-quero (LJQQ3) 1 Raia Drogasil (RADL3) 1 Randon (RAPT4) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Simpar (SIMH3) 1 Sinqia (SQIA3) 1 SLC Agrícola (SLCE3) 1 Sulamérica (SULA11) 1 Suzano (SUZB3) 1 Telefônica Vivo (VIVT4) 1 Tenda (TEND3) 1 TIM (TIMS3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Trisul (TRIS3) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 Unidas (LCAM3) 1 Vulcabras (VULC3) 1 YDUQS (YDUQ3) 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade no mês:

Nome Rentabilidade em novembro, em % Desempenho em 2020, em % Ativa 19,86 -18,44 Guide Investimentos 16,9 15,34 Necton 14,37 -7 Terra 14,29 2 Quantitas 14,16 20,45 Ágora Investimentos 13,97 -14,1 BB Investimentos 13,76 -7,9 Modalmais 13,4 20,3 Santander 12,64 -21,89 Nova Futura 11,58 26,01 Elite 11,51 9,17 XP 9,4 -22,1 Genial 9,35 12,74 Toro 9,16 0,12 My Cap 8,27 11,36 Planner 8,14 8,08 Benndorf Research 4,66 16.48 Singulare

Veja a carteira recomendada de cada instituição financeira:

ÁGORA INVESTIMENTOS

Desempenho em novembro: 13,97%

Desempenho no ano: -14,1%

Ações incluídas: Omega e Via Varejo

Ações excluídas: Cesp e Lojas Americanas

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Itaú Unibanco (ITB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Omega (OMGE3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Ativa

Desempenho em novembro: 19,86%

Desempenho no ano: -18,44%

ções incluídas: Suzano e Petrobras Distribuidora

Ações excluídas: Gerdau e Sabesp

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 7,5 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 7,5 Lojas Renner (LREN3) 12,5 Petrobras (PETR4) 12,5 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 7,5 Vale (VALE3) 12,5 Suzano (SUZB3) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 7,5 YDUQS (YDUQ3) 12,5

BB Investimentos

Desempenho em novembro: 13,76%

Desempenho no ano: -7,90%

Ações incluídas: BRF, Centauro, Ecorodovias e Magazine Luiza

Ações excluídas: Alupar, Klabin, Unidas e Via Varejo

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 10 BRF(BRFS3) 10 Centauro (CNTO3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Randon (RAPT4) 10 Santander (SANB11) 10 Vale (VALE3) 10

Benndorf Research

Desempenho em novembro: 4,66%

Desempenho no ano: 16,48%

Ações incluídas: Vale, BTG Pactual, B3, Mercado Livre, Hidrovias do Brasil, Cyrela,Movida , OiPetrobras e Magazine Luiza

Ações retiradas: Camil,Tupy, Rumo,Petz, Log Commercial Properties, WEG, Locaweb, Gerdau, Petrobras e Magazine Luiza

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 2 BTG Pactual (BPAC11) 4 Cyrela (CYRE3) 4 Hidrovias do Brasil (HBSA3) 37 Magazine Luiza (MGLU3) 1 Mercado Livre (MELI34) 10 Movida (MOVI3) 4 Petrobras (PETR4) 25 Oi (OIBR4) 8 Vale (VALE3) 5

Elite

Desempenho em novembro: 11,51%

Desempenho no ano: 9,17%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBASE3) 10 Eztec (EZTC3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Natura (NTCO3) 10 Unidas (LCAM3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em novembro: 9,35%

Desempenho no ano: 12,74%

Ações incluídas: Magazine Luiza, Mitre, Profarma e Vivara

Ações retiradas: Bradespar, Log Commercial, B2W e Dimed

Ação Peso (%) Aliansce Sonae (ALSO3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Locaweb (LWSA3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Mitre (MTRE3) 10 Profarma (PFRM3) 10 Sinqia (SQIA3) 10 Vivara (VIVA3) 10 Vulcabras (VULC3) 10

Guide

Desempenho em novembro: 16,9%

Desempenho no ano: 15,34%

Ações incluídas: Burger King, CVC, Itaú Unibanco e Petrobras

Ações excluídas: Azul, BTG Pactual, Locaweb e WEG

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 7,5 Burger King Brasil (BKBR3) 10 CVC (CVCB3) 7,5 JBS (JBSS3) 7,5 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Quero-Quero (LJQQ3) 10 Movida (MOVI3) 10 Petrobras (PETR4) 12,5 Vale (VALE3) 15 Via Varejo (VVAR3) 10

Modalmais

Desempenho em novembro: 13,40%

Desempenho no ano: +20,30%

Ações incluídas: B3, CCR, Cyrela, Ecorodovias, Gerdau, Iguatemi, JHS, Petro Rio e Santander

Ações excluídas: Cogna, Copasa, Fleury, GOL, IRB, Linx, Suzano, Vale e Via Varejo

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 CCR (CCRO3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 JHS (JHSF3) 10 Petro Rio (PRIO3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Santander (SANB11) 10

MyCap

Desempenho em novembro: 8,27 %

Desempenho no ano: 11,36%

Ações incluídas: Ecorodovias e Lojas Americanas

Ações retiradas: Usiminas e Via Varejo.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 EZtec (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10

Necton

Desempenho em novembro: 14,37%

Desempenho no ano: -7%

Ações incluídas: Multiplan, Simpar e ETF Small Caps

Ações retiradas: Gerdau, Marfrig e Hapvida

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Bradesco (BBDC4 ) 10 ISHARES Small Caps (SMAL11) 10 MRV (MRVE3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Simpar (SIMH3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

NOVA FUTURA

Desempenho em novembro: 11,58%

Desempenho no ano: 26,01%

Ações excluídas: B3, Locaweb e Magazine Luiza

Ação incluída na carteira: Banco do Brasil, Bradesco e Via Varejo

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Banco do Brasil (BBASE3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Light (LIGT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10 WEG (WEGE3) 10

Planner

Desempenho em novembro: 8,14%

Desempenho no ano: 8,08%

Ações excluídas: BB Seguridade, C&A e Locaweb

Ações incluídas: B3, Neoenergia e Notredame Intermédica

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 BR Properties (BRPR3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 M.Dias Brando (MDIA3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Neoenergia (NEOE3) 10 Notredame Intermédica (GNDI3) 10 Trisul (TRIS3) 10 Via Varejo (VVR3) 10 Vivo (VIVT4) 10

Quantitas

Desempenho em novembro: 14,16%

Desempenho no ano: 20,45%

Ação retirada da carteira: Randon

Ação incluída na carteira: Grazziotin

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 10 Centauro (CNTO3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Grazziotin (CGRA4) 5 Guararapes (GUAR3) 15 Hypera (HYPE3) 15 Itaú Unibanco (ITUB4) 15 M. Dias Branco (MDIA3) 5 SLC (SLCE3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10

Santander

Desempenho em novembro: 12,64%

Desempenho no ano: -21,89%

Ações retiradas: Carrefour e Marfrig

Ações incluídas: Ecorodovias e Sulamerica

Ação Peso (%) B2W (BTOW) 8 BTG Pactual (BPAC11) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR3) 10 Sulamerica (SULA11) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 12 Via Varejo (VVAR3) 10

Singulare (Ex-Socopa)

Desempenho em novembro:

Desempenho no ano:

Ações incluídas: Banco do Brasil, BR Malls, Sabesp e Energisa

Ações excluídas: CPFL Energia, Itaúsa, Petrobras e Raia Drogasil

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 BR Malls (BRML3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 EDP Brasil (ENBR3) 10 Energisa (ENGI11) 10 Hapvida (HAPV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açúcar (PCAR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em novembro: 14,29%

Desempenho no ano: 2%

Não houve alteração da carteira

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Eztec (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 JBS (JBSS3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em novembro: 9,16%

Desempenho no ano: 0,12%

Ações retiradas da carteira: Ambev, Energisa, LOG, Magazine Luiza, Movida, MRV, Suzano e Vale

Ações incluídas na carteira: B3, BR Malls, Cyrela, Gol, Klabin, Marfrig, Neoenergia e TIM

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Banco BTG (BPAC11) 10 BR Malls (BRML3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gol (GOAU4) 10 Itaúsa (ITSA4) 12,5 Klabin (KLBN11) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Neoenergia (NEOE3) 7,5 TIM (TIMS3) 10

XP Investimentos

Desempenho em novembro: 9,4%

Desempenho no ano: -22,1%

Ação retirada da carteira: Marfrig

Ação incluída na carteira: Petrobras