Arcos Dorados inclui indicadores ESG em remuneração variável de executivos

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald's do mundo e que opera os restaurantes da rede na América Latina e no Caribe, anuncia que a partir deste ano a política de remuneração variável de seus executivos incluirá indicadores ESG (Environmental, Social & Governance) com o objetivo de reforçar a importância do tema internamente e compartilhar a responsabilidade pelo cumprimento dos compromissos sociais e ambientais estabelecidos.

"Um dos nossos propósitos é contribuir com as comunidades onde operamos. E como líderes na região, temos a responsabilidade de ser um agente de mudança da sociedade latino-americana", afirma Woods Staton, executivo da Arcos Dorados. Ele também destaca que este é um passo importante para garantir um impacto positivo em temas como emprego juvenil, abastecimento sustentável, reciclagem, mudança climática, e bem-estar familiar.

"2020 foi um dos anos mais difíceis de nossa história, e demonstramos o quanto levamos a sério a responsabilidade de contribuir com o meio-ambiente e as comunidades onde operamos. E olhando adiante, entendemos que, para cumprir com os nossos objetivos para posicionar a Arcos Dorados como uma das principais empresas socialmente responsáveis da América Latina, precisamos da colaboração e comprometimento de todos os profissionais da companhia, independentemente de suas áreas de atuação", diz Marcelo Rabach, presidente da Arcos Dorados.

A inclusão de metas ESG na remuneração variável de seus executivos se soma a uma série de iniciativas da empresa dentro de sua plataforma Receita do Futuro, que estabelece compromissos socioambientais em cinco pilares de atuação: emprego juvenil, abastecimento sustentável, embalagens e reciclagem, mudança climática, e bem-estar familiar.