Apto vende imóveis novos com até 30% de desconto na semana da Black Friday

O Apto, plataforma que vende imóveis novos, comercializados por construtoras em diversas partes do Brasil, vai promover até o dia 29 de novembro a Black Week, que tem como objetivo oferecer de 10% a 30% de descontos em imóveis novos.

A ação inclui mais de 80 empreendimentos; São unidades construídas pela Eztec, Econ, Even, Exkalla, Ekko, Gafisa, entre outros. Basta acessar o site, conferir os imóveis e agendar o atendimento via chat ou pela visita virtual.

Em São Paulo, unidades do empreendimento Clube Jaçanã, por exemplo, estão com 24% de desconto. O preço de apartamentos com 45 a 60 metros quadrados e 1 a 3 quartos, prontos para morar, reduziu de 422,6 mil reais para 321,4 mil reais.

Já no On Belém View as unidades estão com preços até 21% mais baixos. Os preços de apartamentos, que têm de 56 a 65 metros quadrados, e 2 a 3 quartos, caíram de a partir de 442 mil reais para 348 mil reais.

Os preços de apartamentos com 28 a 43 metros quadrados e 1 a 2 quartos no Portal Barra Funda ficaram 16% mais baratos: caíram de a partir de 225 mil reais por a partir de 188,9 mil reais.

Fundado em 2015, o Apto tem mais de 100 construtoras como clientes e está presente em cidades como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Goiânia e Curitiba.