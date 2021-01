Aprovação de Bolsonaro despenca; SP volta para fase vermelha e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EXAME/IDEIA: aprovação de Bolsonaro despenca de 37% para 26%

Crise em Manaus e falta de perspectiva sobre cronograma de vacinação são alguns dos principais fatores que respondem pela queda de popularidade do presidente

EXAME/IDEIA: para 63% dos brasileiros, crise em Manaus vai se espalhar

Pesquisa também mostra que 33% atribuem a responsabilidade da crise ao comportamento da população. Outros 26% culpam o governo do Amazonas e 18%, o governo federal

No radar: restrições em SP, leilão da Oi e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais recuam em meio à realização de lucros e novas medidas de isolamento no mundo

SP volta hoje para fase vermelha; shoppings fecham nos finais de semana

Anúncio da mudança está programado para acontecer nesta sexta-feira, 22, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes; comércio, bares e restaurantes fecham nos finais de semana

Índia envia vacinas ao Brasil, mas total de doses no país ainda é incipiente

Com 2 milhões de doses vindas de instituto indiano, país ainda precisará produzir imunizante para acelerar vacinação

Mesmo sem aval da Anvisa, União Química começa produção da Sputnik V

De acordo com o diretor de negócios internacionais da União Química, a produção foi iniciada com o princípio ativo do imunizante. Ele afirma que é possível produzir 8 milhões de doses por mês

Crescem relatos de “fura-filas” na vacinação; MP apura denúncias

Especialistas defendem que a vacinação contra a covid-19 deve ser uma estratégia coletiva, não individual, com o objetivo de proteger o grupos de risco

Setor de serviços desacelera no mundo com alta de novos casos de covid-19

PMIs (termômetros da economia) serão divulgados hoje e devem indicar desaceleração na Europa e redução do ritmo de crescimento nos EUA, em especial no setor de serviços

O truque da OLX para melhorar a segurança dos usuários

Em parceria com a BugHunt, gigante do e-commerce recompensa hackers por falhas encontradas em suas plataformas

A pandemia fez o e-commerce decolar. Ainda há fôlego para mais?

A necessidade, combinada com a intensificação da vida doméstica, fizeram com que mais de 7 milhões de brasileiros comprassem online pela primeira vez em 2020

Faria Lima dos galpões, região de Jundiaí pode ter alta de preços em 2021

Segundo a empresa de pesquisas Buildings, taxa de vacância na região encerrou o ano próxima de 10%

Em alta na bolsa, Eneva garante papel de destaque na transição energética

Em entrevista à EXAME, o diretor de finanças da companhia falou sobre a importância do gás natural e da oportunidade de aquisições de ativos da Petrobras

BDRs: Saiba quais os setores mais promissores segundo os analistas

Investimentos em empresas do exterior por meio dos recibos se consolidam e ganham diversificação com outras empresas para além da tecnologia

Szekasy, da Kaszek e Lavca: otimismo com os unicórnios da América Latina

O investidor argentino conversou com a EXAME após ser anunciado como o novo presidente do conselho de administração da Associação Latino-Americana de Private Equity e Venture Capital

Tratado proíbe armas nucleares, mas só para quem não tem

Campanha que gerou o acordo, que entra em vigor nesta sexta-feira, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2017. Brasil não ratificou o documento

Política e mundo

Projeto prorroga até abril pagamento do auxílio emergencial, com valor de R$ 600

Benefício foi pago de abril a dezembro do ano passado e, em seguida, foi extinto

Anvisa avalia o uso emergencial de 4,8 mi de doses da Coronavac nesta sexta

No último domingo, 17, a agência liberou o uso de 6 milhões de doses desta vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac

Europa vê “alto risco” nas mutações de covid-19 descobertas no Brasil e Reino Unido

Diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças ressaltou que todos os países da União Europeia devem “preparar seus sistemas de saúde para a escalada da demanda”

Enquanto você desligou…

Negociação: existe momento ruim para pedir um aumento de salário?

Confira as dicas de Breno Paquelet, especialista em negociação pela Harvard Business School e autor do livro “Pare de Ganhar Mal”

Buracos negros e galáxias podem ter o mesmo tamanho, sugere novo estudo

Chamados de “buracos negros estupendamente grandes”(SLABs, na sigla em inglês), eles podem estar por trás de boa parte matéria escura do mundo (se existirem, é claro)

Do basquete ao mundo empresarial: como a meditação traz alta performance

Cuidados com a mente, através da meditação, traz benefícios para o bem-estar pessoal e profissional. A prática vem sendo feita nas mais diversas empresas, de CEOs a jogadores profissionais

Os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana

Primeira temporada da live-action “Fate: a saga Winx”, inspirada no desenho “O Clube das Winx”, e estreia do thriller psicológico israelense “Losing Alice”: confira a seleção

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de janeiro, que libera os dados da produção industrial no mês, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo planos” – John Lennon.

Exame Flash

