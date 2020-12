Aprenda a investir em fundos imobiliários com novo curso da EXAME

As inscrições para o novo curso de Fundos Imobiliários (FIIs) da EXAME Academy estão abertas. O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em FIIs, será o responsável por ministrar o curso “Construindo Renda com Fundos Imobiliários” que mostrará todas as vantagens de investir no setor de imóveis através da bolsa de valores. Além disso, o curso dará direito a um certificado.

No primeiro módulo do curso, o investidor terá o contato com conceitos como o de finanças, de FIIs, a origem dos FIIs e muito mais. No módulo dois, o investidor já aprenderá a saber quais são os critérios mais importantes para avaliar um Fundo Imobiliário. Por fim, antes do módulo adicional, o investidor saberá como montar sua carteira, olhando diversos indicadores como a liquidez, a diversificação, a influência de fatores macroeconômicos etc.

De acordo com Moraes, não existe um perfil específico para investidor de fundos imobiliários. Sendo assim, todos, desde o investidor mais conservador até o mais arrojado, podem investir em FIIs. “Investimento é portfólio, ninguém deve ter apenas um tipo de investimento e sim diversos tipos. Nesse sentido, os fundos imobiliários podem compor o portfólio de todos, sendo certo que pessoas mais conservadoras terão apenas uma pequena parte investida em FII, enquanto as moderadas e arrojadas poderão incluir mais FII nos seus portfólios”, afirmou o especialista.

Ademais, como grande parte dos Fundos Imobiliários distribui renda mensalmente, como se fosse um aluguel, este investimento também é indicado para quem está começando a formar patrimônio ou para quem já está aposentado e tem como objetivo complementar sua renda.

Quem deveria adquirir o curso da Exame Academy sobre Fundos Imobiliários e por que?

O curso de FIIs da Exame Academy conta com um conteúdo essencial para até mesmo quem não entende nada sobre investimentos. “Esse público irá aprender como funcionam os FIIs, como escolher os mais adequados para os seus objetivos e, tão importante quanto, como evitar os mais arriscados”, afirmou Moraes.

Para quem já investe e tem mais conhecimento sobre o mercado financeiro, este curso servirá para aprofundar os conhecimentos e manter-se atualizado. A EXAME Academy irá trazer conteúdos extras sobre o assunto e novas aulas a cada três meses. “Dedicar algumas horas para aprender sobre o mercado poupa tempo, dinheiro e stress. Quem entende de FIIs, investe de maneira muito mais tranquila e assertiva”, destacou o especialista em Fundos Imobiliários da EXAME Academy.