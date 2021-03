App do Bradesco tem instabilidade e impede transferências por Pix

O aplicativo do Bradesco registra instabilidade desde ontem, quinta-feira, 25. O problema está impedindo o pagamento de contas, consulta de saldo e transferência via Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Invest Pro

Segundo o site Downdetector, a maior quantidade de problemas aconteceu ontem à noite e envolvem operações por celular (57%), mas as notificações voltaram a subir nesta sexta-feira por volta das 9h. Entre elas, 25% dizem respeito a acesso à conta e 17% a problemas no acesso ao site.

o @Bradesco consegue fazer o trabalhador sentir raiva até no dia do pagamento pic.twitter.com/hpvXpnPkew — bruno (@brvnopnhr) February 26, 2021

Há clientes que relatam não conseguir nem mesmo abrir o app. Outros relatam erros ao acessar as funçõe ou funcionamento pleno.

Alô @Bradesco, acaba logo essa manutenção, meu salário caiu e eu preciso pagar conta 🥲 pic.twitter.com/TWKxaSzd2O — Gi (@gigifala) February 25, 2021

Em resposta a clientes nas redes sociais, o banco se desculpa pelo transtorno e aponta que sua área técnica já está atuando para a normalização do app.

Enquanto isso, recomenda que os usuários utilizem outros canais de atendimento, como Fone Fácil e o Internet Banking.