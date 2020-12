Após oferta da AstraZeneca, BDR da Alexion (A1LX34) sobe 35%

Após a britânica AstraZeneca confirmar uma oferta de compra pela Alexion Pharmaceuticals, sediada em Boston, nos EUA, no último sábado (12), os papéis da empresa norte-americana tiveram alta na Nasdaq (bolsa de valores dos EUA) e avançaram 35% por volta das 13h15 desta segunda-feira (14).

Com isso, o BDR da Alexion (A1LX34) operava em alta de 33,45%, cotado a R$ 404,20, às 14h55. De acordo com o especialista em BDRs da EXAME Research, Bernardo Carneiro, CFA, esta negociação anunciada neste fim de semana no setor de saúde global mostra a infinidade de oportunidades que os BDRs trazem ao investidor brasileiro.

“Eles permitem ao investidor comum comprar ações, fundos imobiliários, ETFs de qualquer país, setor e em qualquer moeda”, disse Carneiro.

A oferta da AstraZeneca pela Alexion Pharmaceuticals foi de US$ 39 bilhões. O valor será divido em ações e dinheiro. A aquisição da Alexion pode dar ainda mais força para a gigante britânica, que também tem foco na fabricação de medicamentos para imunologia e doenças raras. Os diretores das duas empresas já aprovaram o negócio, que deve ser fechado até o terceiro trimestre do ano que vem.

Vale destacar também que a AstraZeneca está na corrida pelo desenvolvimento da vacina contra o coronavírus (covid-19). O imunizante está sendo feito em parceria com a Universidade de Oxford.

O que é BDR?

O BDR (Brazilian Depositary Receipts) é um certificado de depósito de valores mobiliários, uma espécie de espelho de uma ação, de um título de dívida corporativa ou de um ETF – fundo de índice – de outros países. Os BDRs são emitidos por bancos, que são os agentes originadores, ou pelas próprias companhias estrangeiras, e são a melhor forma de investir fora do país sem a burocracia do investimento direto no mercado estrangeiro. O volume transacionado todos os dias em BDRs subiu quase 30 vezes em 2020 quando comparado ao ano de 2017. É importante lembrar que os BDRs passaram a ser negociados por investidores comuns apenas em meados de outubro deste ano.