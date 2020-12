Aportes na previdência no final do ano reduzem IR em 2021

Em um ano marcado pela pandemia e sua consequente crise econômica, muitas pessoas questionam o que fazer para o futuro. Enquanto uma parte da população enfrenta os impactos do desemprego e da redução salarial, quem conseguiu guardar recursos deve aproveitar o momento para investir. Diante de um cenário ainda incerto, é comum a busca por opções mais conservadoras, como a previdência privada.

Inclusive, os últimos dias do ano podem ser valiosos para quem tem – ou pretende ter – um Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL). Essa modalidade é conhecida por ajudar na construção de patrimônio para uma aposentadoria mais tranquila, com independência financeira. Por isso, é procurada por quem planeja aplicações com resgate de longo prazo.

O PGBL permite deduções de imposto de renda em até 12% dos rendimentos tributáveis na declaração de 2021. Isso significa que uma pessoa com uma renda de R$ 100 mil e que contribuiu com R$ 12 mil durante o ano terá uma redução na base de cálculo. Ela passa a ser de R$ 88 mil, o que diminui o imposto final a pagar.

Se até o momento o investidor aplicou apenas R$ 6 mil, por exemplo, ele pode fazer um aporte de mais R$ 6 mil agora para atingir o percentual de 12% em cima da renda bruta. Assim, ele consegue fazer uso integral do benefício no próximo ano.

Quem pode se beneficiar do incentivo fiscal?

Além de um plano PGBL, é preciso contribuir com o INSS ou outro regime de previdência pública, como o dos servidores. Também é necessário escolher o modelo completo de declaração de imposto de renda. Ele vale a pena para quem tem muitas despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação e dependentes – acima de 20% da renda, já somadas aos 12% dos aportes na previdência. No modelo simplificado, o desconto é padrão de 20%, o que em tese já é maior do que os 12%.

Vale destacar que esse desconto não é um abatimento, mas uma forma de adiar o IR devido. Isso é possível porque os planos PGBL permitem a cobrança da alíquota do IR no momento do resgate ou de recebimento da renda. Ou seja, você deixa de pagar o imposto agora para recolher no futuro, quando efetuar os saques. Por isso é importante frisar a importância de um bom planejamento financeiro nesse momento.

Precisei sacar o dinheiro investido. E agora?

Vamos relembrar o exemplo acima, em que é preciso contribuir R$ 12 mil para usufruir da dedução fiscal, mas ainda faltam 6 mil. Se o investidor aplicar esse dinheiro agora, mas precisar sacar num futuro próximo, a decisão pode custar caro. O imposto será cobrado conforme o regime de tributação, que pode ser regressivo (com alíquotas reduzidas conforme o tempo de aplicação) ou progressivo (alíquotas aplicadas de acordo com o valor do saque, como acontece com salários e férias).

Gabriel Escabin, head de Previdência do BTG Pactual digital explica: a tabela regressiva começa com uma alíquota de 35% de imposto no primeiro ano e vai diminuindo até chegar a 10% ao final do 10º ano. Ou seja, se tiver que resgatar esse recurso no ano que vem, será preciso pagar 35% de imposto sobre os R$ 6 mil. “A penalização vai ser muito maior do que o benefício fiscal que você teve. Na PGBL, você precisa de tempo de investimento para que o impacto do imposto seja o menor possível”, justifica Escabin.

Afinal, vale a pena investir em PGBL pelo benefício fiscal?

De fato, a PGBL tem a vantagem da dedução fiscal. Mas há a cobrança do imposto no resgate sobre o patrimônio acumulado. Isso não acontece no plano Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), cujo imposto é cobrado apenas sobre os rendimentos, mas sem deduções no IR. “Há ônus e bônus nos dois lados”, explica Escabin. “Por isso, recomendamos que o cliente tenha os dois produtos. Assim, em um ano ele pode investir mais no PGBL para fazer uso do benefício fiscal. Mas se perceber que nesse período não houve grandes vantagens a serem deduzidas, pode fazer a contribuição no VGBL”, diz.

Para saber se vale a pena o PGBL, Escabin recomenda calcular a base tributável, ou seja, todos os seus rendimentos ao longo de 2020. Lembre-se que nessa renda você não deve acrescentar 13º e benefícios exclusivos, como adicional de insalubridade. Mas pode adicionar, por exemplo, rendas de imóveis próprios que estão alugados.

Supondo que o valor seja R$ 100 mil, você já sabe que deve investir R$ 12 mil para ter a dedução. “Mas não é recomendável aplicar acima desses 12% porque no final você vai pagar mais imposto de renda sobre esse valor e não vai ter dedução fiscal sobre o adicional. Então contribua com 12% sobre o PGBL e, se quiser investir mais em previdência, aplique em VGBL”, explica.

Ficou interessado em conseguir o abatimento no IR de 2020? A aplicação pode ser feita até dia 30/12. E se você ainda não tem um PGBL, saiba que ainda dá tempo de fazer o plano e fazer aportes para usufruir do benefício. Como os aportes levam alguns dias para serem processados, vale correr para não perder a oportunidade.