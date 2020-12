O aplicativo Caixa Tem apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 7, e está fora do ar. Pelas redes sociais, os usuários relataram a longa espera na fila para acessar os dados nos aplicativos no banco. No site Downdetector, mais de 700 reclamações foram feitas.

13h38 e …. 😴😴😴 Caixa Tem … NADA! E a @Caixa o que faz? Rs pic.twitter.com/68bsChgoo3 — Felipe (@bomfimcardoso) December 7, 2020

Nossa, a @Caixa usando “instante” na escala da idade do universo, né? pic.twitter.com/eY0m0gvEaJ — Alexandre 🇧🇷 (@alxsantos) December 7, 2020

@Caixa o app #caixatem não está funcionando hj! Entrei antes das 8h da manhã, são 14:15h e continuo na fila! pic.twitter.com/oCMytCkEvt — Ricardo Lazzarini (@dinholazzarini) December 7, 2020

Procurada pela EXAME, a Caixa confirmou que há uma intermitência no sistema causado por uma falha no serviço da IBM, que é responsável pelo tráfego de informações do aplicativo. Em nota, a Caixa afirmou que já acionou a IBM para que apresente solução o mais rapidamente possível.

Pelo Twitter, a IBM afirmou que uma falha nos serviços de nuvem está afetando vários sites nesta segunda-feira. Segundo a companhia, o problema afeta servidores na localização de São Paulo e seria relacionado a uma “falha na refrigeração” do data center.

Hoje pela manhã, clientes do Nubank também relataram sobre a dificuldade de acessar o app da fintech. Em nota, o banco afirmou que “o time de engenharia está trabalhando para solucionar o ocorrido o mais rápido possível e as funções já estão sendo reestabelecidas.” Por volta das 15h30, os clientes ainda relatavam problemas no app.