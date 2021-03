Quem é a nova bilionária que mesmo no dia do IPO não perdeu o banho do filho

A oferta inicial de ações (IPO) do aplicativo Bumble tornou a empreendedora Whitney Wolfe Herd, de 31 anos, a mulher mais jovem da história a abrir o capital de uma empresa. E no dia do IPO, entre entrevistas e ligações, ela ainda deu um banho no filho de um ano e dois meses e o encorajou a dar os primeiros passos. "Ser mãe é mais difícil do que um IPO", disse em entrevista.

A nova bilionária nasceu e foi criada em Salt Lake City, Utah, filha de um incorporador imobiliário e de uma dona de casa, ela estudou relações internacionais na Universidade Metodista Meridional do Texas.

Enquanto estava na universidade, Herd lançou um pequeno negócio, onde vendia bolsas de bambu para ajudar as pessoas afetadas pelo derramamento de óleo da petrolífera Deepwater Horizon no Golfo do México em 2010. O negócio decolou e ficou conhecido nos EUA quando as celebridades Nicole Richie e Rachel Zoe foram vistas usando sua bolsa.

Essa repercussão foi uma prévia do instinto empreendedor e potencial de sucesso que Herd poderia alcançar.

Após formada, ela viajou pelo Sudeste Asiático para trabalhar como voluntária em orfanatos locais antes de se estabelecer em Los Angeles.

Em 2012, ela conheceu um grupo de empresários que queria construir um novo aplicativo de namoro chamado Tinder. Ela se tornou cofundadora e ajudou a criar o conhecido aplicativo de namoro moderno.

No início, Wolfe Herd estava vivendo um sonho. Cofundadora e vice-presidente de marketing de uma startup que foi avaliada pelos investidores do Vale do Silício em cerca de US$ 750 milhões na época.

Ela também teve um romance com um dos cofundadores do aplicativo, Justin Mateen. Porém, o relacionamento que durou um cerca de um ano, terminou de forma conturbada. Herd se demitiu em 2014 do Tinder e ainda ganhou mais de US$ 1 milhão e ações da empresa em um processo.

Com 25 anos Herd decidiu recomeçar. E então o Bumble foi fundado. Ela criou um novo aplicativo de relacionamento que dessa vez dá às mulheres a autonomia do primeiro passo, seja para um interesse amoroso ou não.

Com o Bumble, Herd pretende “empoderar as mulheres para que elas deem o primeiro passo em todas as áreas de suas vidas".

Hoje, o Bumble tem 42 milhões de usuários e investidores de peso como a tenista Serena Williams e a atriz e modelo Priyanka Chopra Jonas. Em 2019 gerou US$ 489 milhões. Nesta quinta-feira, após o IPO, o valor de mercado do Bumble atingiu 7,7 bilhões de dólares.

Em entrevista ao site Business Insider, Wolfe Herd refletiu sobre o seu passado, mas disse que tudo isso ficou para trás. "Bumble não está aqui por causa do Tinder. Bumble está aqui por causa de seu próprio direito de estar aqui", disse Herd ao Insider. "Eu desejo ao Tinder nada além do melhor, mas este é o dia em que eu recuperarei minha própria narrativa."

Com 21.537.552 ações ordinárias da Bumble, a participação de Wolfe Herd no fechamento do mercado de sexta-feira, vale cerca de US$ 1,6 bilhão, o que tornou ela não apenas uma bilionária, mas também a 22ª na lista de fundadoras que abriram o capital da empresa com sucesso.

E embora seja comum comemorações e jantares clamorosos após um IPO de sucesso, Wolfe Herd preferiu uma noite tranquila em casa com sua família. Após dar banho no seu filho, ela leu livros para ele e depois comeu sushi para viagem de moletom com o seu marido, com quem é casada desde 2017.