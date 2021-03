Anuidade de cartões de crédito vai de zero a mais de R$ 1 mil. Veja lista

Enquanto apenas 5% dos cartões de crédito oferecidos por grandes bancos têm anuidade zero, 12% oferecem anuidade máxima que supera 1.000 reais. É o que revela um levantamento do Guiabolso com 225 cartões de crédito de 9 instituições financeiras com base em dados do open banking, divulgado com exclusividade pela EXAME Invest.

Um em cada dez cartões (9%) tem anuidade máxima de 100 reais. Mas a grande concentração de valor está em cartões com anuidade máxima de 101 reais a 1 mil reais, que correspondem a 74% dos plásticos analisados.

A pesquisa inclui apenas as instituições financeiras que são obrigadas a participar da primeira fase do open banking, iniciada em 1º de fevereiro: Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Next, Safra, Banrisul, Pan e Bradescard. Ou seja, a amostragem inclui apenas grandes bancos.

Bancos digitais, como Nubank, Inter, C6 Bank e Original, ficam de fora: o único incluído é o Next, do Bradesco. A anuidade apontada pela pesquisa para cada cartão é a máxima que a instituição financeira pode cobrar, e não a média de valor da taxa.

Veja abaixo a tabela com as maiores e menores anuidades oferecidas (ou cobradas) nos cartões de grandes bancos:

Cartões com as menores anuidades

Banco Cartão Anuidade máxima (em reais) Bradesco ELO MAIS SOS ATLANTICA 0 Next VISA INTERNACIONAL MULTIPLO INCENTIVO NEXT CLASSIC 0 Santander Consignado 0 Grupo Pan Internacional Zero Anuidade Visa 0 Grupo Pan Internacional Méliuz Mastercard 0 Grupo Pan Internacional Dafiti Visa 0 Grupo Pan Básico Mastercard 0 Grupo Pan Internacional Zero Anuidade Mastercard 0 ITAU MULTIPLO MASTERCARD PLATINUM 0 ITAU MULTIPLO VISA INFINITE 0 ITAU CLICK PLANO DE VANTAGENS 0 ITAU MASTERCARD PLATINUM 0 Bradescard LEADER (PRIVATE LABEL) 4 Banrisul MASTERCARD STANDARD CONSIGNADO 35 Banrisul MASTERCARD UNIVERSITARIO 44 Banrisul MASTERCARD BASICO 51 Banrisul MASTERCARD GOLD CONSIGNADO 51 Banrisul VISA GOLD CONSIGNADO 54 Banrisul VISA CLASSIC 55 Banrisul VISA CLASSIC CONSIGNADO 56 Banrisul VISA UNIVERSITARIO 58 Banrisul MASTERCARD LIBRE 58 Banrisul MASTERCARD STANDARD 59 Bradescard MAKRO PRIVATE LABEL 59

Cartões com as maiores anuidades

Banco Cartão Anuidade máxima (em reais) Bradesco VISA NACIONAL CONVENCIONAL AETERNUM 1.620 Banco do Brasil S/A CARTAO ALTUS 1.440 Bradesco AMEX PLATINUM 1.400 Santander STYLE PLATINUM MC 1.290 Santander UNIQUE MASTERCARD BL 1.290 Santander UNIQUE VISA INFINITE 1.290 Santander UNLIMITED MC BLACK 1.290 Santander UNLIMITED VISA INFIN 1.290 Santander PLATINUM STYLE VISA 1.290 Santander STYLE PLATINUM VISA 1.290 Bradesco ELO NANQUIM 1.260 Santander AADVANTAGE MASTERCARD GOLD 1.236 Santander AADVANTAGE MASTERCARD BLACK 1.236 Santander AADVANTAGE MASTERCARD PLATINUM 1.236 Grupo J. Safra Visa Infinite 1.200 Bradesco VISA INFINITE SMILES 1.188 Santander DECOLAR SANTANDER PLATINUM 1.150 Santander DECOLAR SANTANDER INFINITE 1.150 Banco do Brasil S/A OUROCARD ELO NANQUIM 1.150 Santander SANTANDER SMILES INFINITE VISA 1.134 Santander SANTANDER SMILES PLATINUM VISA 1.134 Santander SANTANDER SMILES GOLD VISA 1.134 Bradesco MASTERCARD BLACK 1.116

Para ver a lista completa feita pelo GuiaBolso, acesse o site.

Negocie sempre a anuidade

Uma conclusão da pesquisa é que, de cada 100 cartões, 48 não cobram anuidade. Ou seja, em quase a metade dos casos o cliente pode negociar com a instituição financeira para isento da tarifa. E isso pode acontecer tanto no caso de um cartão que cobra anuidade de até 100 reais como no caso dos que têm anuidades maiores.

“É sempre importante o cliente entender os pacotes e as condições da instituição financeira porque, em boa parte dos cartões, é possível conseguir isenção. E ele pode negociar na hora de contratar ou se já tiver o cartão", afirma Thiago Alvarez, fundador e CEO do Guiabolso.

"Se o banco não estiver disposto a negociar mesmo com base no longo relacionamento com o cliente, pode valer a pena verificar se o concorrente está oferecendo uma anuidade mais atrativa em um cartão com benefícios semelhantes”, diz.

Geralmente, anuidades mais altas são cobradas em cartões com mais benefícios, como pontuação maior para acumular milhas. Mas isso não é uma regra, diz Alvares.

Portanto, é sempre importante pesquisar. "Obviamente, cartões de crédito com anuidade muito alta só valem a pena para quem tem uma renda alta e gasta muito no cartão de crédito."

Open banking pode gerar taxas mais competitivas

Para o fundador do Guiabolso, que também é diretor da ABCD (Associação Brasileira de Crédito Digital), o levantamento é um exemplo dos benefícios do open banking. "Será muito mais fácil comparar e negociar taxas melhores ou até mesmo a isenção do plástico. Afinal, os dados financeiros pertencem aos clientes, e não aos bancos."

Na visão de Alvares, o open banking tem o potencial de criar mais serviços, melhorar a experiência do usuário do sistema financeiro, fomentar taxas mais competitivas e dar a possibilidade ao consumidor de escolher os produtos de um banco sem ter que abrir contas indesejadas.