ANS define novas coberturas dos planos de saúde. Veja a lista

A diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou nesta quarta-feira, 24, uma resolução normativa que atualiza o rol de exames e tratamentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. São 69 novas coberturas, além de alterações que ampliam a assistência aos beneficiários.

A resolução entrará em vigor no dia 1º de abril. Esse tempo é necessário para que as operadoras de planos de saúde se adequem à norma.

O novo rol de procedimentos é válido para os beneficiários de planos de saúde contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, os chamados planos novos, e para os usuários de planos contratados antes dessa data, mas que foram adaptados à lei dos planos de saúde.

Entre as novas coberturas, 50 são relativas a medicamentos e 19 se referem a exames, terapias e cirurgias.

Na lista de medicamentos estão 19 antineoplásicos orais utilizados em 28 indicações de tratamento para diversos tipos de câncer; 17 imunobiológicos, presentes em 21 indicações para tratamento de doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes, como psoríase, asma e esclerose múltipla; e um medicamento para tratamento de doença que leva a deformidades ósseas.

Já na lista dos procedimentos estão exames, terapias e cirurgias para diagnóstico e tratamento de doenças do coração, intestino, coluna, pulmão, mama, entre outras.

Pela primeira vez no processo de revisão do rol foram utilizados, de modo sistemático, dados de saúde e informações financeiras para a análise crítica das avaliações econômicas e para as estimativas de impacto orçamentário de cada tecnologia.

Diante de um cenário de aumento dos custos em saúde e escassez de recursos, fenômeno que, segundo a ANS, é mundial, o aprimoramento da utilização de informações econômicas no processo de atualização do rol é fundamental para a tomada de decisão e incorporação racional de novas tecnologias, em especial das que tem alto custo individual ou grande frequência de uso. Segundo a agência, esse processo contribui para a sustentabilidade do setor de saúde suplementar.

Outros aspectos nesse processo de revisão do rol foram 27 reuniões técnicas realizadas para debater as propostas e diversos documentos disponibilizados à sociedade durante a consulta pública.

Veja abaixo a lista de todas as novas coberturas incorporadas aos planos de saúde que passam a valer a partir de 1º de abril:

MEDICAMENTOS

Antineoplásicos orais (para tratamento de câncer)

1. ABEMACICLIBE (DUAS INDICAÇÕES): mama

2. RIBOCICLIBE (DUAS INDICAÇÕES): mama

3. PALBOCICLIBE (DUAS INDICAÇÕES): mama

4. ALECTINIBE: pulmão

5. ESILATO DE NINTEDANIBE: pulmão

6. OSIMERTINIBE: pulmão

7. CABOZANTINIBE: rins

8. REGORAFENIBE: fígado

9. LENVATINIBE: fígado

10. COBIMETINIBE: melanoma

11. DABRAFENIBE EM COMBINAÇÃO COM TRAMETINIBE: melanoma

12. APALUTAMIDA: próstata

13. ENZALUTAMIDA: próstata

14. CITRATO DE IXAZOMIBE: mieloma

15. LENALIDOMIDA (QUATRO INDICAÇÕES): 3 para mieloma múltiplo e 1 para síndrome mielodisplásica

16. IBRUTINIBE (TRÊS INDICAÇÕES): 1 para linfoma de células do manto e 2 para leucemia linfocítica crônica

17. VENETOCLAX (DUAS INDICAÇÕES): leucemia linfocítica crônica e leucemia mieloide aguda

18. MIDOSTAURINA: leucemia mieloide aguda

19. NILOTINIBE: leucemia mieloide crônica

Imunobiológicos (para tratamento de doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes)

1. ALENTUZUMABE: esclerose múltipla

2. NATALIZUMABE: esclerose múltipla grave com rápida evolução

3. OCRELIZUMABE: esclerose múltipla e formas recorrentes

4. BETAINTERFERONA 1ª: esclerose múltipla

5. ACETATO DE GLATIRÂMER: esclerose múltipla

6. ADALIMUMABE (TRÊS INDICAÇÕES): hidradenite supurativa (doença de pele crônica inflamatória), uveíte e psoríase

7. OMALIZUMABE (DUAS INDICAÇÕES): urticária crônica e asma

8. BENRALIZUMABE: asma

9. MEPOLIZUMABE: asma

10. ETANERCEPTE: psoríase

11. GUSELCUMABE: psoríase

12. INFLIXIMABE (DUAS INDICAÇÕES): psoríase e retocolite ulcerativa

13. IXEQUIZUMABE: psoríase

14. SECUQUINUMABE: psoríase

15. USTEQUINUMABE: psoríase

16. GOLIMUMABE: retocolite ulcerativa (doença inflamatória intestinal crônica)

17. VEDOLIZUMABE: retocolite ulcerativa

Outros medicamentos

1. TERAPIA INTRAVENOSA COM ÁCIDO ZOLEDRÔNICO PARA DOENÇA DE PAGET (deformidades ósseas)

PROCEDIMENTOS

EXAMES

1. ENTEROSCOPIA DO INTESTINO DELGADO COM CÁPSULA ENDOSCÓPICA: diagnóstico de sangramento intestinal

2. ENSAIO PARA DOSAGEM DA LIBERAÇÃO DE INTERFERON GAMA: detecção de tuberculose

3. CALPROTECTINA, DOSAGEM FECAL: detecção de inflamação intestinal

4. RAZÃO DO TESTE sFlt-1/PlGF: diagnóstico de risco de pré-eclâmpsia

5. PD-L1 – DETECÇÃO POR TÉCNICAS IMUNOHISTOQUÍMICAS: detecção de câncer de pulmão

6. FLT3 – PESQUISA DE MUTAÇÕES: diagnóstico de leucemia mieloide aguda

TERAPIAS

1. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA POR CORRENTE DE CRIOABLAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA: coração

2. RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA POR ELÉTRONS (IOERT): câncer de mama

3. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA: cicatrização de feridas e queimaduras

4. HEMODIAFILTRAÇÃO ONLINE (HDF-OL): rins

CIRURGIAS

1. ARTROPLASTIA DISCAL DE COLUNA VERTEBRAL: coluna cervical

2. CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA COLUNA VERTEBRAL - HÉRNIA DE DISCO LOMBAR

3. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI): coração

4. OSTEOTOMIA DA MANDÍBULA E/OU MAXILAR COM APLICAÇÃO DE OSTEODISTRATOR: correção de deformidade na mandíbula

CONSULTA

1. Consulta com enfermeiro obstetra ou obstetriz

ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO (INCLUSÃO DE COBERTURA)

1. TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA: amplia cobertura para pacientes com glaucoma

2. IMPLANTE DE MONITOR DE EVENTOS (LOOPER IMPLANTÁVEL): amplia cobertura para pacientes pós-acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico

3. ANÁLISE MOLECULAR DE DNA: inclusão do exame de “SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA” para investigação de deficiência intelectual de causa indeterminada e inclusão de outras especialidades para a solicitação do procedimento Análise Molecular de DNA

4. TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA: alinhamento com as indicações do Ministério da Saúde para o transplante de células tronco hematopoiéticas