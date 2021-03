Ambev revela efeitos da ausência do Carnaval e BTG faz alerta

O Carnaval é tradicionalmente uma das melhores datas para as vendas de cerveja no Brasil. Com o adiamento da festa -- e dos blocos pré-carnavais nos fins de semana que antecedem o feriado -- por causa da pandemia do novo coronavírus, seria de se esperar um forte impacto negativo nas vendas das cervejarias, certo? Em termos.

Ao divulgar o resultado do quarto trimestre na manhã desta quinta-feira, 25, a Ambev (ABEV3) também antecipou alguns números operacionais neste início de 2021. E revelou um crescimento nas vendas na casa de dois dígitos no início de ano na comparação com o mesmo período de 2020.

Segundo analistas do BTG Pactual, a alta provavelmente se deveu a efeitos de ganho de participação de mercado trazidos do fim de 2020 e à própria base de comparação.

Os analistas do banco reconhecem a força do resultado das vendas neste início de ano, mas ressalvam: "nós acreditamos que essas tendências irão enfraquecer uma vez que o volume da indústria (de bebidas) e parte do ganho de market share vão retroceder em meio à menor renda disponível (para consumo ou poupança) no ano."

"(Com a ação) negociada com prêmio em relação ao histórico e a seus pares, e sem espaço claro para melhoras nos lucros, além de pressões sobre o ROIC (retorno sobre o capital investido), reiteramos nossa recomendação Neutra", concluem.

As ações da Ambev recuavam perto de 1,50% no início da tarde no pregão da B3.