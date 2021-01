Amada por daytraders, ações da americana GameStop têm alta de 700%

A escalada das ações da GameStop se acelerou na terça-feira, quando os papéis quase dobraram de preço durante o pregão e subiram mais 50% após uma menção de Elon Musk no Twitter. Desde o começo do ano, a alta acumulada se aproxima de 700% e o valor de mercado da varejista de jogos ultrapassou a marca de US$ 10 bilhões.

Graças a esse desempenho, a GameStop agora vale mais do que 10% das componentes do índice S&P 500, incluindo American Airlines, Under Armour e Invesco. A revendedora de jogos com sede nos EUA começou o ano valendo US$ 1,2 bilhão e tem papéis listados na bolsa Tradegate, da Alemanha. Antes da abertura do pregão nesta quarta-feira, as ações subiam 106% para US$ 306 após fecharem em US$ 147,98 na véspera nos EUA.

Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research

A euforia nascida nas salas de chat frequentadas por day traders fez da GameStop uma grande narrativa desta era dominada pelo investidor de varejo. O improvável salto nos papéis é um símbolo do recém-descoberto poder dos investidores individuais. Paralelamente, virou uma dor de cabeça para investidores institucionais que apostaram na queda dos papéis. A épica enxurrada de compras a descoberto levantou o preço da ação e deflagrou a busca por empresas com vulnerabilidade semelhante.

No início de janeiro, os operadores entraram com tudo nos papéis da GameStop após Ryan Cohen, investidor ativista e cofundador da Chewy, se juntar ao conselho. A alta também foi embalada por day traders atuantes no Reddit, que usaram o fórum WallStreetBets da plataforma para impulsionar as ações e lutar contra o enorme nível de posições vendidas, que se mantém estável em 140% do total em circulação, de acordo com dados compilados pela S3 Partners.

Apostas na queda dos papéis pela Melvin Capital, de Gabe Plotkin, e pela Citron Research, de Andrew Left, penaram na batalha com investidores de varejo que são fãs da GameStop.

O investidor de venture capital Chamath Palihapitiya ampliou o movimento de ganhos na terça-feira após o encerramento do pregão ao postar no Twitter sobre exigências de compra. Por sua vez, Elon Musk colocou no Twitter um link para um fio de discussões no Reddit sobre a empresa.

A ação da GameStop chegou a subir 68% após o fechamento do pregão e passou de US$ 240 em determinado momento, após uma valorização de 93% durante o horário regular de negociação.

Segundo um comunicado distribuído na segunda-feira, Ken Griffin e Steve Cohen, dois titãs no universo de fundos de hedge, apoiaram a Melvin Capital com uma injeção de US$ 2,75 bilhões após a firma perder cerca de 30% este ano.

A Melvin Capital começou o ano com cerca de US$ 12,5 bilhões em ativos e a injeção de recursos vem na esteira do desfecho desfavorável de compras a descoberto, inclusive da GameStop, revelaram pessoas que conhecem a situação da empresa.