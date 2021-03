Aluguel residencial ficou mais caro em fevereiro, diz FipeZap

O preço médio dos aluguéis de imóveis residenciais no país teve aumento novamente no mês de fevereiro. Dados do índice FipeZap apontam que houve alta nominal de 0,24% na comparação com janeiro. Dessa maneira, a variação ficou abaixo da inflação registrada no período, tanto pelo IPCA (+0,86%) quanto pelo IGP-M (+2,53%).

O aumento no índice pode ser explicado pela alta no preço do aluguel em algumas das principais capitais brasileiras: Curitiba (+1,59%), Florianópolis (+1,50%), Salvador (+1,33%), Recife (+1,16%) e Rio de Janeiro (+0,62%).

Em contraste, apenas quatro das capitais monitoradas registraram recuos no segundo mês do ano: Porto Alegre (-0,78%), Fortaleza (-0,56%), Goiânia (-0,48%), São Paulo (-0,36%).

Ao analisar as 25 cidades monitoradas, o preço médio do aluguel encerrou o mês de fevereiro de 2021 em R$ 30,65 por metro quadrado.

Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo se manteve como a capital com o preço médio de locação residencial mais elevado (R$ 39,87/m²), seguida pelos valores médios registrados em Brasília (R$ 32,40/m²), Recife (R$ 32,31/m²) e Rio de Janeiro (R$ 31,31/m²).

Já entre as capitais com menor valor de locação residencial no mês de fevereiro destacaram-se: Fortaleza (R$ 17,21/m²), Goiânia (R$ 18,67/m²), Curitiba (R$ 21,27/m²) e Belo Horizonte (R$ 23,81/m²).

Veja abaixo a lista completa:

Cidade Variação Mensal (fevereiro 2021) Preço médio (R$) São Paulo (SP) -0,36% 39,87 Rio de Janeiro (RJ) +0,62% 31,31 Brasília (DF) +0,38% 32,40 Salvador (BA) +1,33% 24,71 Porto Alegre (RS) -0,78% 24,54 Curitiba (PR) +1,59% 21,27 Belo Horizonte (MG) +0,52% 23,81 Recife (PE) +1,16% 32,31 Fortaleza (CE) -0,56% 17,21 Florianópolis (SC) +1,50% 27,26 Goiânia (GO) -0,48% 18,67 Barueri (SP) +1,03% 37,15 Campinas (SP) -0,97% 21,79 Guarulhos (SP) +1,14% 22,95 Praia Grande (SP) +1,18% 25,12 Ribeirão Preto (SP) +0,82% 16,57 Santo André (SP) +1,44% 24,48 Santos (SP) -0,29% 34,33 São Bernardo do Campo (SP) +0,88% 22,70 São José do Rio Preto (SP) +0,04% 16,51 São José dos Campos (SP) +1,08% 23,63 Niterói (RJ) -0,22% 20,21 Pelotas (RS) +0,56% 14,79 Joinville (SC) -0,28% 19,44 São José (SC) +1,80% 19,37 Média +0,24% 30,65

12 meses

O Índice FipeZap de Locação Residencial apresentou uma alta acumulada de 2,03% nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2021 - resultado que manteve a variação do preço médio do aluguel abaixo da inflação medida pelo IPCA/IBGE (+5,20%) e pelo IGP-M/FGV (+28,94%).

À exceção de São Paulo e Porto Alegre, onde o Índice FipeZap de Locação Residencial registra quedas respectivas de 0,53% e 0,34% no preço médio, as demais capitais monitoradas apresentaram elevação de preço médio do aluguel no acumulado no ano, ordenadas da maior à menor variação da seguinte forma: Belo Horizonte (+6,91%), Salvador (+6,14%), Goiânia (+5,83%), Recife (+5,68%), Brasília (+3,35%) e Florianópolis (+2,33%).